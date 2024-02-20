Дрожжевой пирог с курицей и картошкой: отличный выбор для праздничного обеда или ужина

Предлагаем вам рецепт восхитительного пирога с курицей и картофелем, приготовленного из дрожжевого теста. Мягкое и румяное тесто, вкусная начинка по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру"— это идеальный выбор для обеда или ужина, который порадует всю семью своим вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org by Oddbodz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
— 350 мл воды — 10 г сахара — 7 г быстродействующих дрожжей — 75 мл растительного масла — 1 чайная ложка соли — 550 г муки + немного для посыпки — 3 штуки картофеля — 600 г филе куриной грудки — 1 штука лука репчатого — Соль и черный перец молотый по вкусу — 20 г сливочного масла — 1 штука яйца
Приготовление:
В большой миске соедините тёплую воду, сахар и быстродействующие дрожжи. Добавьте растительное масло и соль, затем постепенно добавьте муку. Замесите мягкое и слегка липкое тесто.
Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на примерно 1 час, чтобы тесто удвоилось в размере.
В это время сварите картофель до готовности, остудите и нарежьте его ломтиками. Также нарежьте филе куриной грудки и лук.
Смешайте куриную грудку, лук и нарезанный картофель. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
Посыпьте стол мукой и разделите тесто на две части. Раскатайте обе половины в пласты.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите в неё первый пласт теста. Распределите по нему приготовленную начинку.
Накройте начинку вторым пластом теста и скрепите края. Оставьте пирог подходить при комнатной температуре в течение 20 минут.
Разогрейте духовку до 180 °C. Сделайте несколько небольших отверстий на верхней части пирога. Смажьте его взбитым яйцом для создания красивой золотистой корочки. Выпекайте пирог около 1 часа, пока он не станет румяным.
Подавайте пирог с курицей и картофелем горячим или тёплым. Это аппетитное и насыщенное блюдо станет отличным вариантом для обеда или ужина, порадует своим великолепным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом семьей и гостями!
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Пирог с курицей и картошкой из дрожжевого теста 🥧 Как приготовить ПИРОГ с КУРИЦЕЙ и КАРТОШКОЙ
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