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Дрожжевой пирог с курицей и картошкой: отличный выбор для праздничного обеда или ужина

Пирог с курицей и картофелем из дрожжевого теста: отличный вариант для посиделок

2:22
Еда

Предлагаем вам рецепт восхитительного пирога с курицей и картофелем, приготовленного из дрожжевого теста. Мягкое и румяное тесто, вкусная начинка по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру"— это идеальный выбор для обеда или ужина, который порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

Пирог с курицей и картофелем из дрожжевого теста: отличный вариант для посиделок
Фото: commons.wikimedia.org by Oddbodz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 350 мл воды
— 10 г сахара
— 7 г быстродействующих дрожжей
— 75 мл растительного масла
— 1 чайная ложка соли
— 550 г муки + немного для посыпки
— 3 штуки картофеля
— 600 г филе куриной грудки
— 1 штука лука репчатого
— Соль и черный перец молотый по вкусу
— 20 г сливочного масла
— 1 штука яйца

Приготовление:

  1. В большой миске соедините тёплую воду, сахар и быстродействующие дрожжи. Добавьте растительное масло и соль, затем постепенно добавьте муку. Замесите мягкое и слегка липкое тесто.
  2. Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на примерно 1 час, чтобы тесто удвоилось в размере.
  3. В это время сварите картофель до готовности, остудите и нарежьте его ломтиками. Также нарежьте филе куриной грудки и лук.
  4. Смешайте куриную грудку, лук и нарезанный картофель. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
  5. Посыпьте стол мукой и разделите тесто на две части. Раскатайте обе половины в пласты.
  6. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите в неё первый пласт теста. Распределите по нему приготовленную начинку.
  7. Накройте начинку вторым пластом теста и скрепите края. Оставьте пирог подходить при комнатной температуре в течение 20 минут.
  8. Разогрейте духовку до 180 °C. Сделайте несколько небольших отверстий на верхней части пирога. Смажьте его взбитым яйцом для создания красивой золотистой корочки. Выпекайте пирог около 1 часа, пока он не станет румяным.

Подавайте пирог с курицей и картофелем горячим или тёплым. Это аппетитное и насыщенное блюдо станет отличным вариантом для обеда или ужина, порадует своим великолепным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом семьей и гостями!

Пирог с курицей и картошкой из дрожжевого теста 🥧 Как приготовить ПИРОГ с КУРИЦЕЙ и КАРТОШКОЙ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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