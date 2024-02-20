Дрожжевой пирог с курицей и картошкой: отличный выбор для праздничного обеда или ужина

Пирог с курицей и картофелем из дрожжевого теста: отличный вариант для посиделок

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт восхитительного пирога с курицей и картофелем, приготовленного из дрожжевого теста. Мягкое и румяное тесто, вкусная начинка по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру"— это идеальный выбор для обеда или ужина, который порадует всю семью своим вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Oddbodz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 350 мл воды

— 10 г сахара

— 7 г быстродействующих дрожжей

— 75 мл растительного масла

— 1 чайная ложка соли

— 550 г муки + немного для посыпки

— 3 штуки картофеля

— 600 г филе куриной грудки

— 1 штука лука репчатого

— Соль и черный перец молотый по вкусу

— 20 г сливочного масла

— 1 штука яйца

Приготовление:

В большой миске соедините тёплую воду, сахар и быстродействующие дрожжи. Добавьте растительное масло и соль, затем постепенно добавьте муку. Замесите мягкое и слегка липкое тесто. Накройте миску с тестом и оставьте его при комнатной температуре на примерно 1 час, чтобы тесто удвоилось в размере. В это время сварите картофель до готовности, остудите и нарежьте его ломтиками. Также нарежьте филе куриной грудки и лук. Смешайте куриную грудку, лук и нарезанный картофель. Посолите и поперчите начинку по вкусу. Посыпьте стол мукой и разделите тесто на две части. Раскатайте обе половины в пласты. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите в неё первый пласт теста. Распределите по нему приготовленную начинку. Накройте начинку вторым пластом теста и скрепите края. Оставьте пирог подходить при комнатной температуре в течение 20 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Сделайте несколько небольших отверстий на верхней части пирога. Смажьте его взбитым яйцом для создания красивой золотистой корочки. Выпекайте пирог около 1 часа, пока он не станет румяным.

Подавайте пирог с курицей и картофелем горячим или тёплым. Это аппетитное и насыщенное блюдо станет отличным вариантом для обеда или ужина, порадует своим великолепным вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим изысканным блюдом семьей и гостями!