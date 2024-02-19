Гречневая каша с овощами: вкусное блюдо правильного питания

Гречневая каша с овощами: полезное сочетание крупы с морковью, сельдереем и пастернаком

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневая каша с овощами — это гармоничное сочетание натуральных продуктов, которое не только вкусно, но и полезно для вашего организма. Гречка, обогащенная витаминами и минералами, сочетается с ароматными и запечёнными овощами, создавая блюдо, которое не только согревает, но и позволяет укрепить ваш иммунитет. Рецепт предложен сайтом "Гастроном.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

гречка (300 г),

корень сельдерея (150 г),

морковь (150 г),

пастернак (150 г),

сливочное масло (50 г),

питьевая вода (750 мл),

тимьян (2 веточки),

соль (по вкусу).

Давайте приготовим гречневую кашу с овощами:

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите и нарежьте корень сельдерея, морковь и пастернак кубиками примерно 1,5 см. Выложите овощи на противень, покрытый пергаментной бумагой, и полейте сливочным маслом. Посолите по вкусу. Запекайте овощи в духовке в течение 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета. В кастрюле варите гречку вместе с питьевой водой и немного соли на среднем огне около 10 минут. Когда вода полностью впитается и гречка станет мягкой, выключите огонь и оставьте гречку в закрытой кастрюле на 5 минут. Перемешайте готовую гречку с запечёнными овощами. Можно также посыпать кашу тимьяном для аромата и подачи блюда.

Гречневая каша с овощами — идеальное блюдо для сытного и питательного завтрака, обеда или ужина в холодный зимний день. Приятного аппетита!