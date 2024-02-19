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Гречневая каша с овощами: вкусное блюдо правильного питания

Гречневая каша с овощами: полезное сочетание крупы с морковью, сельдереем и пастернаком

1:46
Еда

Гречневая каша с овощами — это гармоничное сочетание натуральных продуктов, которое не только вкусно, но и полезно для вашего организма. Гречка, обогащенная витаминами и минералами, сочетается с ароматными и запечёнными овощами, создавая блюдо, которое не только согревает, но и позволяет укрепить ваш иммунитет. Рецепт предложен сайтом "Гастроном.ру".

Гречневая каша с овощами: полезное сочетание крупы с морковью, сельдереем и пастернаком
Фото: commons.wikimedia.org by Matěj Baťha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления этого блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • гречка (300 г),
  • корень сельдерея (150 г),
  • морковь (150 г),
  • пастернак (150 г),
  • сливочное масло (50 г),
  • питьевая вода (750 мл),
  • тимьян (2 веточки),
  • соль (по вкусу).

Давайте приготовим гречневую кашу с овощами:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите и нарежьте корень сельдерея, морковь и пастернак кубиками примерно 1,5 см.
  2. Выложите овощи на противень, покрытый пергаментной бумагой, и полейте сливочным маслом. Посолите по вкусу. Запекайте овощи в духовке в течение 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета.
  3. В кастрюле варите гречку вместе с питьевой водой и немного соли на среднем огне около 10 минут. Когда вода полностью впитается и гречка станет мягкой, выключите огонь и оставьте гречку в закрытой кастрюле на 5 минут.
  4. Перемешайте готовую гречку с запечёнными овощами. Можно также посыпать кашу тимьяном для аромата и подачи блюда.

Гречневая каша с овощами — идеальное блюдо для сытного и питательного завтрака, обеда или ужина в холодный зимний день. Приятного аппетита!

Вкусно, просто и полезно! ГРЕЧНЕВАЯ КАША СОВОЩАМИ. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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