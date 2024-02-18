Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладушки, приготовленные на основе кефира, почти всегда умиляют нас своей невероятной пышностью. Однако, чтобы это волшебство произошло, крайне важно соблюсти правильные пропорции компонентов.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как правильно испечь оладушки:

Ингредиенты:

Пол-литра кефира;

3 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки пшеничной муки и сметаны;

Чайная ложка соды и соли;

Столовая ложка сливочного масла;

Любое варенье.

Приготовление:

В подходящей по размеру емкости влейте кефир и добавьте сахар, соль, соду, тщательно перемешивая, доведите до однородного состояния. Предварительно просейте муку и постепенно добавляйте к остальным компонентам. Количество муки может варьироваться. Добавляйте ее, пока тесто не приобретет консистенцию сметаны с высоким содержанием жира. Доведите тесто до однородности и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде до готовности.

Для соуса соедините масло, сметану и варенье. Этот соус станет идеальным дополнением к ваши совершенным оладушкам.