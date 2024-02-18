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Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса

1:05
Еда

Оладушки, приготовленные на основе кефира, почти всегда умиляют нас своей невероятной пышностью. Однако, чтобы это волшебство произошло, крайне важно соблюсти правильные пропорции компонентов.

Воздушные оладушки на кефире: секрет идеальных пропорций и вкуснейшего соуса
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Как правильно испечь оладушки:

Ингредиенты:

  • Пол-литра кефира;
  • 3 столовые ложки сахара;
  • 2 столовые ложки пшеничной муки и сметаны;
  • Чайная ложка соды и соли;
  • Столовая ложка сливочного масла;
  • Любое варенье.

Приготовление:

  1. В подходящей по размеру емкости влейте кефир и добавьте сахар, соль, соду, тщательно перемешивая, доведите до однородного состояния.
  2. Предварительно просейте муку и постепенно добавляйте к остальным компонентам.
  3. Количество муки может варьироваться. Добавляйте ее, пока тесто не приобретет консистенцию сметаны с высоким содержанием жира.
  4. Доведите тесто до однородности и обжаривайте на хорошо разогретой сковороде до готовности.

Для соуса соедините масло, сметану и варенье. Этот соус станет идеальным дополнением к ваши совершенным оладушкам.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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