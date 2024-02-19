Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: приготовить его дома совсем не сложно

Суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой представляет собой ароматное блюдо с нежным вкусом свеклы и картофеля, которое дополняется йогуртовой заправкой с имбирем и веточками тимьяна. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2 столовые ложки оливкового масла, а также немного для подачи,
— половина луковицы, мелко нарезанной,
— 2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря, а также немного натёртого имбиря для подачи,
— 3 зубчика чеснока,
— соль по вкусу,
— 2 свеклы, нарезанные на небольшие кусочки,
— 2 мелко нарезанные картофелины,
— молотый чёрный перец по вкусу,
— 1 л воды,
— 120 г натурального йогурта,
— несколько веточек тимьяна для украшения.
Приготовления супа:
Теперь ваш суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита!
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.