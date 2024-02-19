Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: приготовить его дома совсем не сложно

Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: простое блюдо высокой кухни

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой представляет собой ароматное блюдо с нежным вкусом свеклы и картофеля, которое дополняется йогуртовой заправкой с имбирем и веточками тимьяна. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".

Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 2 столовые ложки оливкового масла, а также немного для подачи,

— половина луковицы, мелко нарезанной,

— 2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря, а также немного натёртого имбиря для подачи,

— 3 зубчика чеснока,

— соль по вкусу,

— 2 свеклы, нарезанные на небольшие кусочки,

— 2 мелко нарезанные картофелины,

— молотый чёрный перец по вкусу,

— 1 л воды,

— 120 г натурального йогурта,

— несколько веточек тимьяна для украшения.

Приготовления супа:

В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук, имбирь, чеснок и посолите по вкусу. Обжаривайте их около 4-5 минут до мягкости. Добавьте в сковороду свеклу, картофель, соль, перец и воду. Доведите все до кипения, затем накройте крышкой и варите около 25-30 минут, пока овощи не станут мягкими. Остудите суп немного и пюрируйте его с помощью блендера до получения однородной консистенции. Если суп получился слишком густым, можно добавить немного воды. В отдельной миске смешайте йогурт с натёртым имбирем. Перед подачей супа, украсьте его этой йогуртовой заправкой, полейте сверху оливковым маслом и посыпьте листьями тимьяна для добавления аромата и визуальной привлекательности.

Теперь ваш суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита!