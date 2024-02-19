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Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: приготовить его дома совсем не сложно

Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: простое блюдо высокой кухни

1:48
Еда

Суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой представляет собой ароматное блюдо с нежным вкусом свеклы и картофеля, которое дополняется йогуртовой заправкой с имбирем и веточками тимьяна. Рецепт предложен сайтом "Лайфхакер.ру".

Свекольно-имбирный суп-пюре от Марты Стюарт: простое блюдо высокой кухни
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 2 столовые ложки оливкового масла, а также немного для подачи,
— половина луковицы, мелко нарезанной,
— 2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря, а также немного натёртого имбиря для подачи,
— 3 зубчика чеснока,
— соль по вкусу,
— 2 свеклы, нарезанные на небольшие кусочки,
— 2 мелко нарезанные картофелины,
— молотый чёрный перец по вкусу,
— 1 л воды,
— 120 г натурального йогурта,
— несколько веточек тимьяна для украшения.

Приготовления супа:

  1. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук, имбирь, чеснок и посолите по вкусу. Обжаривайте их около 4-5 минут до мягкости.
  2. Добавьте в сковороду свеклу, картофель, соль, перец и воду. Доведите все до кипения, затем накройте крышкой и варите около 25-30 минут, пока овощи не станут мягкими.
  3. Остудите суп немного и пюрируйте его с помощью блендера до получения однородной консистенции. Если суп получился слишком густым, можно добавить немного воды.
  4. В отдельной миске смешайте йогурт с натёртым имбирем. Перед подачей супа, украсьте его этой йогуртовой заправкой, полейте сверху оливковым маслом и посыпьте листьями тимьяна для добавления аромата и визуальной привлекательности.

Теперь ваш суп из свеклы и картофеля с йогуртовой заправкой готов к подаче! Наслаждайтесь его нежным вкусом и ароматом. Приятного аппетита!

КРЕМ СУП ИЗ СВЕКЛЫ С ИМБИРЕМ в комбайне - приготовьте это СРОЧНО!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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