Опытные хозяйки готовят домочадцам сырники только так, как их подавали в советских детских садах

Секрет идеальных сырников

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Повара рекомендуют не использовать традиционные варенье или сметану в качестве "соуса", а приготовить особую подливу из молока.

Фото: commons.wikimedia. org by Cherubic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как приготовить вкусные сырники с подливой:

В глубокой миске соедините два куриных яйца, три большие ложки обычного сахара и одну столовую ложку ванильного сахара. Введите полкило обычного творога и добейтесь однородной текстуры. Постепенно добавляйте около 130 граммов пшеничной муки, не торопясь. Лепите пышные сырники, обсыпьте их мукой и жарьте на сковороде до готовности.

Приготовление подливы: