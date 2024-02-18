Опытные хозяйки готовят домочадцам сырники только так, как их подавали в советских детских садах

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Секрет идеальных сырников

0:58
Еда

Повара рекомендуют не использовать традиционные варенье или сметану в качестве "соуса", а приготовить особую подливу из молока.

Секрет идеальных сырников
Фото: commons.wikimedia. org by Cherubic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как приготовить вкусные сырники с подливой:

  1. В глубокой миске соедините два куриных яйца, три большие ложки обычного сахара и одну столовую ложку ванильного сахара.
  2. Введите полкило обычного творога и добейтесь однородной текстуры.
  3. Постепенно добавляйте около 130 граммов пшеничной муки, не торопясь.
  4. Лепите пышные сырники, обсыпьте их мукой и жарьте на сковороде до готовности.

Приготовление подливы:

  1. Вскипятите 200 мл любого молока.
  2. В отдельном стакане смешайте три столовые ложки теплой воды и две чайные ложки муки.
  3. Добавьте "загуститель" в молоко, перемешайте и введите три столовые ложки сахара.
  4. Как только масса станет однородной, выключите. После остывания добавьте пару ложек жирной сметаны для придания дополнительного вкуса.
Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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