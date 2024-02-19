Домашняя пицца "Пепперони": ничуть не хуже, чем в любой пиццерии

Домашняя пицца "Пепперони" не уступает по качеству пицце из пиццерии, и даже превосходит многие кафе. Вкус пиццы с лёгкой остротой по рецепту сайта "Меню недели" радует гурманов. Если у вас нет пепперони или она слишком дорогая, можно использовать любимую копченую колбасу вместо неё. Чтобы придать пицце лёгкую остроту, можно добавить халапеньо.
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления
1. В миску добавьте муку, соль, сухие дрожжи и воду. Если используете свежие дрожжи, возьмите около 5-7 грамм и активируйте их.
2. Начните замешивать тесто и постепенно добавьте две столовые ложки оливкового масла. Вымешайте тесто до однородной консистенции и сформируйте шар. Накройте его и оставьте на один час в тёплом месте, чтобы тесто подошло.
3. Приготовьте соус для пиццы. Нагрейте сковороду, добавьте одну столовую ложку оливкового масла и перетёртые томаты. Добавьте базилик, орегано, соль и чёрный перец. Прокипятите соус несколько минут.
4. Когда тесто подойдет в два раза, разделите его на две половины.
5. Раскатайте каждую половину теста тонко, примерно 2 миллиметра. Диаметр пиццы должен быть около 25 сантиметров.
6. Смажьте тесто томатным соусом или кетчупом.
7. В равномерном слое распределите моцареллу по всему тесту.
8. Выложите на пиццу пепперони или копчёную колбасу.
9. Поставьте пиццу в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 минут.
10. После выпекания пиццу можно нарезать и подать к столу.
11. Приятного аппетита! При подаче можно предложить к пицце кетчуп, кетчунез или любой другой соус на ваш вкус.
Таким образом, приготовление пиццы "Пепперони" в домашних условиях не является сложной задачей. Этот рецепт позволяет приготовить вкусную и ароматную пиццу, которая не уступает по качеству пицце из ресторанов. Вы можете наслаждаться свежей и вкусной пиццей в уютной обстановке вашего дома.
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