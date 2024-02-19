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Домашняя пицца "Пепперони": ничуть не хуже, чем в любой пиццерии

Пицца "Пепперони" в домашних условиях: получается лучше, чем в кафе

2:42
Еда

Домашняя пицца "Пепперони" не уступает по качеству пицце из пиццерии, и даже превосходит многие кафе. Вкус пиццы с лёгкой остротой по рецепту сайта "Меню недели" радует гурманов. Если у вас нет пепперони или она слишком дорогая, можно использовать любимую копченую колбасу вместо неё. Чтобы придать пицце лёгкую остроту, можно добавить халапеньо.

Пицца "Пепперони" в домашних условиях: получается лучше, чем в кафе
Фото: commons.wikimedia.org by User:Apalapala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная — 230 г,
  • вода — 120 г,
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.,
  • оливковое масло — 3 ст. л.,
  • пепперони или копчёная колбаса — 120 г,
  • моцарелла — 250 г,
  • перетёртые томаты в собственном соку — 300 г,
  • сушёный базилик — 1 ч. л.,
  • орегано — 1 ч. л.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — щепотка.

Процесс приготовления

1. В миску добавьте муку, соль, сухие дрожжи и воду. Если используете свежие дрожжи, возьмите около 5-7 грамм и активируйте их.

2. Начните замешивать тесто и постепенно добавьте две столовые ложки оливкового масла. Вымешайте тесто до однородной консистенции и сформируйте шар. Накройте его и оставьте на один час в тёплом месте, чтобы тесто подошло.

3. Приготовьте соус для пиццы. Нагрейте сковороду, добавьте одну столовую ложку оливкового масла и перетёртые томаты. Добавьте базилик, орегано, соль и чёрный перец. Прокипятите соус несколько минут.

4. Когда тесто подойдет в два раза, разделите его на две половины.

5. Раскатайте каждую половину теста тонко, примерно 2 миллиметра. Диаметр пиццы должен быть около 25 сантиметров.

6. Смажьте тесто томатным соусом или кетчупом.

7. В равномерном слое распределите моцареллу по всему тесту.

8. Выложите на пиццу пепперони или копчёную колбасу.

9. Поставьте пиццу в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 минут.

10. После выпекания пиццу можно нарезать и подать к столу.

11. Приятного аппетита! При подаче можно предложить к пицце кетчуп, кетчунез или любой другой соус на ваш вкус.

Таким образом, приготовление пиццы "Пепперони" в домашних условиях не является сложной задачей. Этот рецепт позволяет приготовить вкусную и ароматную пиццу, которая не уступает по качеству пицце из ресторанов. Вы можете наслаждаться свежей и вкусной пиццей в уютной обстановке вашего дома.

Пицца " Пепперони " - как приготовить дома / Pepperoni pizza - how to cook at home. Eng sub
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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