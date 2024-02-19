Приготовьте какао не на обычном молоке, а на кокосовом: сладкое удовольствие

Какао на кокосовом молоке: даже без сахара получается сладким и насыщенным

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Кокосовое молоко отлично подходит для приготовления насыщенного, густого и ароматного какао без добавления сахара. Вместе с миндальным молоком, ванильным экстрактом, кленовым сиропом, какао-порошком без сахара и щепоткой морской соли, это напиток от сайта "Лайфхакер.ру" приобретает исключительный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вам понадобятся:

— 250 мл кокосового молока

— 350 мл миндального молока

— 0.5 чайной ложки ванильного экстракта

— 2 столовые ложки кленового сиропа

— 2 столовые ложки какао-порошка без сахара

— щепотка морской соли

Приготовление:

В кастрюле соедините все ингредиенты и поставьте на плиту с низким огнем. Помешивайте смесь венчиком, непрерывно подогревая ее в течение 3-5 минут.

Важно не доводить какао до кипения, чтобы избежать подгорания и горечи миндального молока.

Как только напиток станет горячим, снимите кастрюлю с огня и разлейте горячее какао на кокосовом молоке в чашки или кружки. Вы можете добавить кусочки шоколада или взбитых сливок для усиления вкуса и наслаждения.