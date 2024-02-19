Приготовьте какао не на обычном молоке, а на кокосовом: сладкое удовольствие

Кокосовое молоко отлично подходит для приготовления насыщенного, густого и ароматного какао без добавления сахара. Вместе с миндальным молоком, ванильным экстрактом, кленовым сиропом, какао-порошком без сахара и щепоткой морской соли, это напиток от сайта "Лайфхакер.ру" приобретает исключительный вкус.
Вам понадобятся:
— 250 мл кокосового молока
— 350 мл миндального молока
— 0.5 чайной ложки ванильного экстракта
— 2 столовые ложки кленового сиропа
— 2 столовые ложки какао-порошка без сахара
— щепотка морской соли
Приготовление:
Важно не доводить какао до кипения, чтобы избежать подгорания и горечи миндального молока.
Как только напиток станет горячим, снимите кастрюлю с огня и разлейте горячее какао на кокосовом молоке в чашки или кружки. Вы можете добавить кусочки шоколада или взбитых сливок для усиления вкуса и наслаждения.
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