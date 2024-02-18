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Котлеты из минтая в духовке: сало в составе придаёт им особую сочность

Котлеты из минтая в духовке: сочные, полезные и никакого лишнего жира

1:35
Еда

Предлагаем вам рецепт сочных и ароматных котлет из минтая. Это прекрасное рыбное блюдо по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру" готовится легко и просто. А сало, которое входит в состав этих котлет, придаёт им дополнительную нежность и сочность, без него это блюдо может получиться слегка суховатым.

Котлеты из минтая в духовке: сочные, полезные и никакого лишнего жира
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 600-700 г филе минтая,
  • 1 яйцо,
  • 70-100 г свежего сала,
  • 100 мл молока,
  • 4 ломтика батона,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • 1 луковица,
  • 0,5 ч. л. соли,
  • щепотка чёрного молотого перца.

Приготовление

  1. Поместите нарезанный батон без корочек в миску и замочите его в молоке на 5-10 минут. Затем слегка отожмите батон.
  2. Переложите измельчённый лук и отжатый батон в большую миску.
  3. Вбейте яйцо и добавьте пропущенное через мясорубку свежее сало.
  4. Добавьте филе минтая, соль и перец по вкусу, и хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить однородную массу для котлет.
  5. Слегка увлажните руки водой и сформуйте котлеты из полученного фарша.
  6. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него котлеты.
  7. Запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут, до золотистой корочки и полной готовности.

Теперь вам остается только насладиться вкусными и сочными котлетами из минтая, приготовленными в духовке. Приятного аппетита!

Сочные рыбные котлеты из минтая в духовке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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