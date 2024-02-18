Котлеты из минтая в духовке: сало в составе придаёт им особую сочность

Предлагаем вам рецепт сочных и ароматных котлет из минтая. Это прекрасное рыбное блюдо по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру" готовится легко и просто. А сало, которое входит в состав этих котлет, придаёт им дополнительную нежность и сочность, без него это блюдо может получиться слегка суховатым.
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты (на 4 порции):
600-700 г филе минтая,
1 яйцо,
70-100 г свежего сала,
100 мл молока,
4 ломтика батона,
1 ст. л. растительного масла,
1 луковица,
0,5 ч. л. соли,
щепотка чёрного молотого перца.
Приготовление
Поместите нарезанный батон без корочек в миску и замочите его в молоке на 5-10 минут. Затем слегка отожмите батон.
Переложите измельчённый лук и отжатый батон в большую миску.
Вбейте яйцо и добавьте пропущенное через мясорубку свежее сало.
Добавьте филе минтая, соль и перец по вкусу, и хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить однородную массу для котлет.
Слегка увлажните руки водой и сформуйте котлеты из полученного фарша.
Смажьте противень растительным маслом и выложите на него котлеты.
Запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут, до золотистой корочки и полной готовности.
Теперь вам остается только насладиться вкусными и сочными котлетами из минтая, приготовленными в духовке. Приятного аппетита!
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