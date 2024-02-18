Котлеты из минтая в духовке: сало в составе придаёт им особую сочность

Котлеты из минтая в духовке: сочные, полезные и никакого лишнего жира

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт сочных и ароматных котлет из минтая. Это прекрасное рыбное блюдо по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру" готовится легко и просто. А сало, которое входит в состав этих котлет, придаёт им дополнительную нежность и сочность, без него это блюдо может получиться слегка суховатым.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты (на 4 порции):

600-700 г филе минтая,

1 яйцо,

70-100 г свежего сала,

100 мл молока,

4 ломтика батона,

1 ст. л. растительного масла,

1 луковица,

0,5 ч. л. соли,

щепотка чёрного молотого перца.

Приготовление

Поместите нарезанный батон без корочек в миску и замочите его в молоке на 5-10 минут. Затем слегка отожмите батон. Переложите измельчённый лук и отжатый батон в большую миску. Вбейте яйцо и добавьте пропущенное через мясорубку свежее сало. Добавьте филе минтая, соль и перец по вкусу, и хорошо перемешайте ингредиенты, чтобы получить однородную массу для котлет. Слегка увлажните руки водой и сформуйте котлеты из полученного фарша. Смажьте противень растительным маслом и выложите на него котлеты. Запекайте их в разогретой до 180 градусов духовке в течение 35-40 минут, до золотистой корочки и полной готовности.

Теперь вам остается только насладиться вкусными и сочными котлетами из минтая, приготовленными в духовке. Приятного аппетита!