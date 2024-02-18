Вкусный салат с этим полезным субпродуктов получится сытным: приготовьте для разнообразия вашего меню

Салат "Министерский" с куриной печенью

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Министерский" обычно готовят с говядиной, однако вы можете немного изменить этот рецепт, приготовив его с куриной печенью. Это придаст блюду новые вкусовые оттенки. Рецептом поделился сайт russianfood.com

Фото: Unsplash by Brooke Lark is licensed under public domain

Ингредиенты:

300 г куриной печени,

2 яйца,

1 луковица,

100 г мелких маринованных огурцов,

2 столовые ложки растительного масла,

50-60 г майонеза,

четверть чайной ложки молотого чёрного перца,

1/8 ч.л. соли с 1/4 ч. ложки для воды.

Приготовление:

1. Очищенную печень отварите в подсоленной воде 15 минут. Остудите.

2. Взбитые яйца с солью и перцем обжарьте в форме блинчиков на сковороде. Нарежьте полосками.

3. Нарежьте лук тонкими кольцами или полукольцами, огурцы — соломкой, мелко накрошите зелёный лук.

4. Лук обжарьте лук на сковороде в растительном масле до золотистого цвета, остудите его.

5. Печень нарежьте небольшими кусочками.

6. Возьмите миску и соедините в ней печень с яичными блинчиками, огурцами, луком. Заправьте майонезом. Добавьте соль и перец.

7. Перемешайте салат и выложите его на тарелку или в салатник.