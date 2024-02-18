Салат "Министерский" обычно готовят с говядиной, однако вы можете немного изменить этот рецепт, приготовив его с куриной печенью. Это придаст блюду новые вкусовые оттенки. Рецептом поделился сайт russianfood.com
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очищенную печень отварите в подсоленной воде 15 минут. Остудите.
2. Взбитые яйца с солью и перцем обжарьте в форме блинчиков на сковороде. Нарежьте полосками.
3. Нарежьте лук тонкими кольцами или полукольцами, огурцы — соломкой, мелко накрошите зелёный лук.
4. Лук обжарьте лук на сковороде в растительном масле до золотистого цвета, остудите его.
5. Печень нарежьте небольшими кусочками.
6. Возьмите миску и соедините в ней печень с яичными блинчиками, огурцами, луком. Заправьте майонезом. Добавьте соль и перец.
7. Перемешайте салат и выложите его на тарелку или в салатник.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.