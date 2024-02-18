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Говядина по-бургундски: мясо тушится 3 часа, но результат того стоит!

Говядина по-бургундски: мясо тушится долго, но получается очень мягким

3:05
Еда

Беф-бургиньон, известный также как говядина по-бургундски, является классическим французским блюдом, которое отличается своей неповторимой вкусовой гармонией, достигаемой благодаря использованию красного вина. Основу этого блюда составляет говядина, которую готовят вместе с луком, морковью, чесноком и иногда грибами. Долгое тушение — не менее трёх часов — способствует получению невероятно нежного и ароматного мяса, при этом практически не требуется постоянного контроля.

Говядина по-бургундски: мясо тушится долго, но получается очень мягким
Фото: commons.wikimedia.org by Slayschips is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 4 порции):

  • 1 кг говядины,
  • 100 г бекона,
  • 4 моркови,
  • 1 литр сухого красного вина,
  • 50 г сливочного масла,
  • 4-5 зубчиков чеснока,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 1 луковица,
  • 2 ст. л. муки,
  • 20 г петрушки,
  • 50 мл растительного масла,
  • 2 веточки тимьяна,
  • 12 штук лука-шалот,
  • 500 г шампиньонов,
  • 1 лавровый лист,
  • 8 горошин чёрного перца,
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Вот как приготовить этот изысканный рецепт от портала "Еда.ру":

  1. Нарежьте кусочки говядины кубиками среднего размера. Репчатый лук нарежьте полукольцами, а чеснок раздавите плоской стороной ножа. В глубокой миске сочетайте мясо, лук, чеснок, веточки петрушки, лавровый лист, тимьян и черный перец горошком. Залейте все красным вином, тщательно перемешайте и оставьте на сутки для маринования. Затем достаньте кусочки мяса из маринада и обсушите их на салфетке. Нарежьте бекон мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Удалите бекон из сковороды, а затем добавьте говядину, обжаривая ее до появления красивой корочки. Добавьте муку, хорошо перемешайте и готовьте еще минуту.
  3. Переложите мясо в глубокую кастрюлю и добавьте процеженный маринад. Затем добавьте обжаренный бекон и тушите все вместе.
  4. Через полтора часа разогрейте сковороду и на смеси оливкового и сливочного масел обжарьте нарезанную морковь до золотистой корочки. Переложите морковь вместе с мясом и продолжайте тушить еще двадцать минут.
  5. Затем обжарьте очищенные лук-шалот в той же сковороде на оставшемся масле целиком. Добавьте лук в кастрюлю и тушите еще двадцать минут.
  6. Нарежьте шампиньоны на половинки и обжарьте их в той же сковороде. Затем добавьте их к мясу, луку и прочим ингредиентам. Отведайте бульон и, при необходимости, добавьте соль и молотый чёрный перец по вкусу. Продолжайте тушить еще двадцать-двадцать пять минут. Уберите с огня и подавайте с картофельным пюре или рисом.

Таким образом, говядина по-бургундски является прекрасным примером классической французской кухни, предлагающим неповторимый вкусовой опыт благодаря использованию красного вина и он вдохновит любителей изысканной кухни на новые кулинарные эксперименты.15:56

НАСТОЯЩЕЕ мясо по-французски. Можно есть губами. Знаменитая на весь мир говядина -по-бургундски
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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