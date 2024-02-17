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Простой суп с фрикадельками получится ароматным и вкусным: понравится детям и взрослым

Рецепт овощного супа с фрикадельками

1:18
Еда

Овощной суп с куриными фрикадельками — прекрасный выбор как для взрослых, так и для детского питания. Получается ароматною блюдо. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Рецепт овощного супа с фрикадельками
Фото: Own work by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе,
  • 135 г болгарского перца,
  • 80 г стеблевого сельдерея,
  • 60 г репчатого лука,
  • 80 г помидоров,
  • 50 г шпината,
  • 30 мл оливкового масла,
  • 1 лавровый лист,
  • 1 литр воды,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Филе измельчите до состояния фарша. Добавьте соль и перец, сформируйте шарики.

2. Лук накрошите в форме кубиков. Обжарьте на масле до мягкости.

3. Остальные овощи нарежьте кубиками. Добавьте их к луку и тушите всё вместе несколько минут.

4. Залейте овощи кипящей водой, положите лавровый лист и варите суп на маленьком огне примерно 5-6 минут.

5. Опустите в кипящий суп куриные фрикадельки и варите их ещё 5 минут.

6. Добавьте в суп свежий шпинат, приправьте солью и перцем по вкусу. Варите ещё пять минут.

Через несколько минут можете подавать суп.

Как приготовить очень вкусный и легкий овощной суп с фрикадельками. Рецепт.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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