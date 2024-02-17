Простой суп с фрикадельками получится ароматным и вкусным: понравится детям и взрослым

Рецепт овощного супа с фрикадельками

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощной суп с куриными фрикадельками — прекрасный выбор как для взрослых, так и для детского питания. Получается ароматною блюдо. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

200 г куриного филе,

135 г болгарского перца,

80 г стеблевого сельдерея,

60 г репчатого лука,

80 г помидоров,

50 г шпината,

30 мл оливкового масла,

1 лавровый лист,

1 литр воды,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

1. Филе измельчите до состояния фарша. Добавьте соль и перец, сформируйте шарики.

2. Лук накрошите в форме кубиков. Обжарьте на масле до мягкости.

3. Остальные овощи нарежьте кубиками. Добавьте их к луку и тушите всё вместе несколько минут.

4. Залейте овощи кипящей водой, положите лавровый лист и варите суп на маленьком огне примерно 5-6 минут.

5. Опустите в кипящий суп куриные фрикадельки и варите их ещё 5 минут.

6. Добавьте в суп свежий шпинат, приправьте солью и перцем по вкусу. Варите ещё пять минут.

Через несколько минут можете подавать суп.