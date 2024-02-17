Простой суп с фрикадельками получится ароматным и вкусным: понравится детям и взрослым

Овощной суп с куриными фрикадельками — прекрасный выбор как для взрослых, так и для детского питания. Получается ароматною блюдо. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Филе измельчите до состояния фарша. Добавьте соль и перец, сформируйте шарики.
2. Лук накрошите в форме кубиков. Обжарьте на масле до мягкости.
3. Остальные овощи нарежьте кубиками. Добавьте их к луку и тушите всё вместе несколько минут.
4. Залейте овощи кипящей водой, положите лавровый лист и варите суп на маленьком огне примерно 5-6 минут.
5. Опустите в кипящий суп куриные фрикадельки и варите их ещё 5 минут.
6. Добавьте в суп свежий шпинат, приправьте солью и перцем по вкусу. Варите ещё пять минут.
Через несколько минут можете подавать суп.
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