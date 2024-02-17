«Эпический» рецепт курицы в стиле KFC, который можно приготовить дома, чтобы получить идеальную подделку

Тайны вкусного! Уникальный рецепт жареной курицы «Кентукки», украденный из KFC

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Замечательный вкус жареной курицы по-кентуккийски известен как одна из тайн общепита, но один TikToker решил поделиться своим собственным удивительным вариантом.

Фото: flickr. com by Harsha K R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Тайный рецепт жареной курицы "Кентукки" — ключ к неповторимому вкусу, который раскрывается в деталях.

Исходный рецепт, хранящийся в штаб-квартире KFC, содержит 11 трав и специй, и его копия подписана самим полковником Сандерсом. Однако TikToker с ником Beauty Of The Feast взял на себя смелость создать свою версию этого блюда. Пусть не идентичную, но тем не менее поражающе вкусную.

Этот увлекательный рецепт приковывает внимание своей уникальной панache. Он воспроизводит аромат и вкус знаменитой курочки KFC, обещая эпический и элитный опыт. Поклонники восторженно описывают конечный продукт, признавая его великолепие. Раскрошенная, хрустящая корочка и насыщенный вкус — эти характеристики делают новый рецепт Beauty Of The Feast неотразимым экспериментом для любителей вкусной курочки.

Ингредиенты

1 кг куриных голеней

500 мл пахты

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка перца

1 чайная ложка чесночного пюре

2 чайные ложки американской горчицы

17 столовых ложек обычной муки

14 столовых ложек кукурузной муки

2 чайные ложки кайенского перца

2 чайные ложки чесночного порошка

3 чайные ложки паприки (не копченой)

3 чайные ложки орегано

3 чайные ложки майорана

3 чайные ложки сушеного тимьяна

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка перечного масла для жарки

Процесс приготовления: золотисто-коричневые голени с таинственной панировкой

В глубокой миске аккуратно смешайте голени с солью, перцем, чесночным пюре, пахтой и горчицей. Плотно прикройте крышкой и оставьте в холодильнике не менее шести часов. Разогрейте масло до температуры примерно 180 градусов в сковороде или фритюрнице. В другой миске сочетайте муку с травами и специями, взбивая до однородности. Одну за другой обмакивайте голени в смеси, аккуратно стряхивая излишки пахты, затем покрывайте их мучной смесью. Переверните и повторите процесс, обеспечивая равномерное покрытие. Вводите голени в разогретое масло порциями, избегая перегрева и сохраняя температуру. Для достижения золотисто-коричневого цвета потребуется приблизительно девять минут. Важно следить за процессом, чтобы избежать пересушивания при слишком быстром жарении. Аккуратно извлеките готовую курицу из масла и дайте лишнему жиру стечь, положив голени на бумажные полотенца.

Наслаждайтесь великолепным блюдом!