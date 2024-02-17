Вы неправильно хранили яйца: шеф-повар говорит, что из-за ошибки белок становится водянистым

Как правильное хранение влияет на структуру яичных белков: секреты шеф-повара

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ранее вы сталкивались с проблемой водянистых белков при приготовлении яиц, то, возможно, в этом виновато неправильное хранение продукта, как утверждает опытный шеф-повар.

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Шеф-повар Дин Харпер, владелец Harper Fine Dining, выдвигает тезис о том, что многие из нас хранят яйца неправильно, что в итоге может повлиять на качество и вкус яичных белков. Согласно его мнению, чем дольше яйца находятся вне холодильника, тем больше шансов, что их белок станет водянистым при приготовлении.

Эксперт объясняет, что старение яичного белка в значительной степени зависит от условий хранения, и чем выше температура и ниже влажность в помещении, тем быстрее белок может приобрести водянистую текстуру. Поэтому, чтобы сохранить свежесть и структуру яиц, рекомендуется хранить их в холодильнике.

"Этот эффект усугубляется, когда яйца хранятся в помещении с высокой температурой и низким уровнем влажности, поэтому вы всегда должны стараться хранить их в холодильнике", — подчеркнул Харпер. "Вы мало что можете сделать, чтобы восстановить текстуру яичных белков, поэтому профилактика, пожалуй, лучший и единственный вариант".

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется хранить яйца в холодильнике при температуре около 4°C. В связи с колебаниями температуры при открывании и закрывании дверцы холодильника, шеф-повар Дин советует помещать яйца в "самую холодную часть" прибора, обеспечивая им так лучшие условия сохранения прохлады.

Обычно самая холодная зона находится на задней части нижней полки, где холодный воздух низходит и лучше защищен от тепловых воздействий, особенно при открытой дверце. В случае наличия холодильника с ледогенератором вверху, верхняя часть, наоборот, обладает более низкой температурой.

Шеф-повар подчеркивает важность хранения яиц в их оригинальной упаковке, поскольку коробка специально предназначена для сохранения свежести и вкуса, обеспечивая оптимальную структуру и текстуру белка.

Хотя хранение яиц в холодильнике продлевает срок их свежести, рекомендуется давать им восстановиться до комнатной температуры перед приготовлением. Это предостерегает от риска растрескивания скорлупы или ухудшения связующих свойств при резком изменении температуры, особенно при выпекании.

Отмечается, что в супермаркетах яйца часто не хранят в холодильнике. Это обусловлено тем, что изменение температуры при извлечении их из холодильного отделения может вызвать конденсацию, увеличивая риск заражения сальмонеллой при последующем употреблении.