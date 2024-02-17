Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.

Вы можете насладиться великолепным влажным шоколадным бисквитом от Джейми Оливера, потратив всего 10 минут на его приготовление. Этот десерт не только украсит ваш стол, но и освободит вас от необходимости мыть множество посуды. Прогрейте себя в этот холодный сезон этим лакомством, готовым всего за 10 минут.
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Телевизионный шеф-повар предложил «обнять в кружке» этот влажный шоколадный бисквит, который легко подогреть в микроволновой печи и наслаждаться. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших детей и использовать остатки рождественского шоколада, если у вас еще остались запасы.
Знаменитость отмечает великолепную основу рецепта и предлагает вариации в зависимости от времени года. Любителям ароматов шеф-повар советует добавить цедру лимона, имбирь, корицу или кофе. Так что давайте рассмотрим все детали этого простого кулинарного шедевра.
Рецепт торта для микроволновки от Джейми Оливера
Ингредиенты (на четыре порции)
1 небольшой спелый банан
4 столовые ложки самоподнимающейся муки
4 столовые ложки оливкового масла
2 столовые ложки темного сахара
1 большое яйцо (на свободном выгуле)
Щепотка соли
Шоколад (по желанию)
Приготовление:
Добавьте спелый банан, самоподнимающуюся муку, оливковое масло, темный сахар, яйцо и щепотку соли в кухонный комбайн и взбивайте до получения однородной массы. В случае отсутствия кухонного комбайна, разомните банан вилкой, затем вручную взбейте ингредиенты.
С использованием лопаточки равномерно распределите смесь по четырем кружкам, придавая тесту толщину примерно 2 см. Если решите добавить шоколад в торт, поместите один или два кусочка в тесто, отлично подойдут шоколадные Деды Морозы.
Поместите кружку в микроволновую печь на полторы минуты. Также можно предварительно приготовить коржи, храня тесто в холодильнике, и затем разогреть в микроволновой печи перед подачей. После приготовления пирог должен увеличиться в объеме вдвое.
И вот готово! Подавайте торт с йогуртом, заварным кремом, мороженым или любимым дополнением.
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