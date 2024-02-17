Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.

Быстрый десерт: Влажный шоколадный бисквит за 10 минут

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы можете насладиться великолепным влажным шоколадным бисквитом от Джейми Оливера, потратив всего 10 минут на его приготовление. Этот десерт не только украсит ваш стол, но и освободит вас от необходимости мыть множество посуды. Прогрейте себя в этот холодный сезон этим лакомством, готовым всего за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Телевизионный шеф-повар предложил «обнять в кружке» этот влажный шоколадный бисквит, который легко подогреть в микроволновой печи и наслаждаться. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших детей и использовать остатки рождественского шоколада, если у вас еще остались запасы.

Знаменитость отмечает великолепную основу рецепта и предлагает вариации в зависимости от времени года. Любителям ароматов шеф-повар советует добавить цедру лимона, имбирь, корицу или кофе. Так что давайте рассмотрим все детали этого простого кулинарного шедевра.

Рецепт торта для микроволновки от Джейми Оливера

Ингредиенты (на четыре порции)

1 небольшой спелый банан

4 столовые ложки самоподнимающейся муки

4 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки темного сахара

1 большое яйцо (на свободном выгуле)

Щепотка соли

Шоколад (по желанию)

Приготовление:

Добавьте спелый банан, самоподнимающуюся муку, оливковое масло, темный сахар, яйцо и щепотку соли в кухонный комбайн и взбивайте до получения однородной массы. В случае отсутствия кухонного комбайна, разомните банан вилкой, затем вручную взбейте ингредиенты. С использованием лопаточки равномерно распределите смесь по четырем кружкам, придавая тесту толщину примерно 2 см. Если решите добавить шоколад в торт, поместите один или два кусочка в тесто, отлично подойдут шоколадные Деды Морозы. Поместите кружку в микроволновую печь на полторы минуты. Также можно предварительно приготовить коржи, храня тесто в холодильнике, и затем разогреть в микроволновой печи перед подачей. После приготовления пирог должен увеличиться в объеме вдвое.

И вот готово! Подавайте торт с йогуртом, заварным кремом, мороженым или любимым дополнением.

Радуйтесь этому вкусу!