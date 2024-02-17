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Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.

Быстрый десерт: Влажный шоколадный бисквит за 10 минут

2:15
Еда

Вы можете насладиться великолепным влажным шоколадным бисквитом от Джейми Оливера, потратив всего 10 минут на его приготовление. Этот десерт не только украсит ваш стол, но и освободит вас от необходимости мыть множество посуды. Прогрейте себя в этот холодный сезон этим лакомством, готовым всего за 10 минут.

Быстрый десерт: Влажный шоколадный бисквит за 10 минут
Фото: commons.wikimedia. org by Apostoloff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Телевизионный шеф-повар предложил «обнять в кружке» этот влажный шоколадный бисквит, который легко подогреть в микроволновой печи и наслаждаться. Этот рецепт станет отличным способом удивить ваших детей и использовать остатки рождественского шоколада, если у вас еще остались запасы.

Знаменитость отмечает великолепную основу рецепта и предлагает вариации в зависимости от времени года. Любителям ароматов шеф-повар советует добавить цедру лимона, имбирь, корицу или кофе. Так что давайте рассмотрим все детали этого простого кулинарного шедевра.

Рецепт торта для микроволновки от Джейми Оливера

Ингредиенты (на четыре порции)

  • 1 небольшой спелый банан
  • 4 столовые ложки самоподнимающейся муки
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки темного сахара
  • 1 большое яйцо (на свободном выгуле)
  • Щепотка соли
  • Шоколад (по желанию)

Приготовление:

  1. Добавьте спелый банан, самоподнимающуюся муку, оливковое масло, темный сахар, яйцо и щепотку соли в кухонный комбайн и взбивайте до получения однородной массы. В случае отсутствия кухонного комбайна, разомните банан вилкой, затем вручную взбейте ингредиенты.
  2. С использованием лопаточки равномерно распределите смесь по четырем кружкам, придавая тесту толщину примерно 2 см. Если решите добавить шоколад в торт, поместите один или два кусочка в тесто, отлично подойдут шоколадные Деды Морозы.
  3. Поместите кружку в микроволновую печь на полторы минуты. Также можно предварительно приготовить коржи, храня тесто в холодильнике, и затем разогреть в микроволновой печи перед подачей. После приготовления пирог должен увеличиться в объеме вдвое.

И вот готово! Подавайте торт с йогуртом, заварным кремом, мороженым или любимым дополнением.

Радуйтесь этому вкусу!

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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