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В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать

Просто, вкусно и без выпечки: Рецепт идеального шоколадного торта с двумя ингредиентами

1:37
Еда

Блогер, специализирующийся на кулинарии, поделился секретом идеального шоколадного торта, который не требует сложных навыков пекаря и всего лишь из двух ингредиентов. Этот десерт идеально подходит для тех, кто любит наслаждаться шоколадным удовольствием, не желая проводить часы у печи.

Просто, вкусно и без выпечки: Рецепт идеального шоколадного торта с двумя ингредиентами
Фото: flickr. com by FotoosVanRobin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Шоколадные торты обычно ассоциируются с тщательным измерением ингредиентов и длительной выпекой, но блогер по здоровому питанию Келси Буокик предлагает удивительно простой рецепт. Она утверждает, что этот десерт станет хитом.

Для этого торта вам понадобятся всего лишь два крупных сладких картошки, порезанных на мелкие кубики, и 200 г темного шоколада. По желанию можно приготовить глазурь из 100 г темного шоколада и половины стакана кокосового молока.

Процесс приготовления начинается с приготовления сладкого картофеля на пару до тех пор, пока он не станет мягким. После этого растапливается темный шоколад, и сладкая картошка и шоколад смешиваются в блендере до получения однородной массы. Получившуюся смесь следует вылить на противень, застеленный бумагой, и охладить в холодильнике до полного застывания.

Для глазури, достаточно растопить шоколад и кокосовое молоко, затем полить эту ароматную смесь поверх торта и вернуть в холодильник. Келси рекомендует оставить торт на ночь и подавать его со свежими ягодами. Благодаря этому простому рецепту, приготовление идеального шоколадного угощения становится легким и приятным процессом, доступным даже тем, кто не считает себя опытным пекарем.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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