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Для восхитительной картошки в мундире требуется это: шеф-повар изысканной кухни поделился секретом

Секрет идеального картофеля в мундире: шеф-повар делится рецептом

1:16
Еда

Шеф-повар изысканной кухни Дин Харпер поделился проверенным методом для создания идеально хрустящего картофеля в мундире, который при этом остается легким и пушистым внутри.

Секрет идеального картофеля в мундире: шеф-повар делится рецептом
Фото: p0w2r.tistory. com by 촉촉지구 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Страсть британцев к картофелю в мундире находит свое воплощение в рецепте Харпера, который предлагает использовать микроволновую печь перед запеканием в духовке. Этот подход, по его словам, не только экономит время, но и обеспечивает мягкую и воздушную текстуру центра, сохраняя при этом хрустящий внешний слой.

"Пять-семь минут в микроволновке перед запеканием в духовке — и у вас на столе идеально хрустящий картофель в мундире", — говорит Харпер.

Он также рекомендует взбивать вилкой внутреннюю часть картошки перед добавлением начинки, чтобы придать ей еще более воздушную текстуру.

Изюминка рецепта — добавление чайной ложки оливкового масла и щепотки соли в кожицу перед запеканием при 220°C в течение 10-30 минут, в зависимости от размера и желаемой хрусткости кожицы.

Несмотря на критику из-за высоких цен на картошку в мундире в ресторане Тома Керриджа, люди продолжают наслаждаться этим блюдом. Дина Харпера назвали "классиком в приготовлении картошки в мундире", подчеркнув превосходный вкус этого знакового блюда.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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