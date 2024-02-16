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Повара королевы Елизаветы поделились рецептами блинов с начинками, которые любила монаршья особа

Рецепт блинов от королевы: необычные блины с особенным вкусом

4:45
Еда

Бывший шеф-повар королевы Елизаветы раскрыл особый рецепт, который использовался для приготовления блинов для монаршей особы. Он включал уникальный ингредиент, который придавал блинам изысканный ореховый вкус.

Рецепт блинов от королевы: необычные блины с особенным вкусом
Фото: flickr. com by THOR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Внимание к деталям и забота о вкусе делали покойную королеву Елизавету исключительной не только в ее роли главы англиканской церкви, но и в любви к сладкому. Великий пост был для нее временем строгости, но Масленица предоставляла возможность насладиться изысканными блинами перед наступлением более углубленных недель поста.

Рассказывая о рецепте, королевский шеф-повар поделился деталями, каким образом готовились блины для Елизаветы. В ее предпочтениях были и сладкие, и соленые блины. Она не только раскрыла лучший способ подачи классического блюда с лимоном и сахаром, добавляя к ним посыпку сахарной пудры и кусочки свежего лимона, но также разделила свой необычный выбор ингредиентов.

Покойная королева предпочитала обогатить вкус блинов, добавляя в них Beurre Noisette, или ореховое масло, придающее удивительный аромат.

Ингредиенты на 10 блинов

  • 1,5 яичных желтка (или 30 г)
  • 250 мл молока
  • 40 г сливочного масла
  • 30 г сахара
  • Щепотка соли
  • 2 средних яйца (около 100 г)
  • 125 г простой муки

Секреты идеального бер-нуазетт от королевских поваров: шаги к ореховому совершенству

Хотите приготовить идеальный бер-нуазетт под вдохновением королевских поваров? Эксперты рекомендуют несколько ключевых шагов для достижения неповторимого орехового вкуса.

Во-первых, налейте масло на сковороду, аккуратно готовьте, пока не получится ореховое масло. Убедитесь, что вся влага испариоась, оставив золотистую твердую часть масла. После того как оно изменит цвет на "орехово-коричневый", дайте ему остыть перед использованием в блинах.

Для приготовления теста смешайте муку, соль и сахар, затем постепенно добавляйте яйца. Как только яйца хорошо перемешаны, постепенно вливайте молоко, а затем охлажденное ореховое масло. Этот последовательный процесс обеспечит вам идеальное тесто, готовое к созданию восхитительных бер-нуазетт.

Кулинарный шедевр королевы: Пикантные блины с луком-пореем, ветчиной и сыром

Королевское блюдо, предложенное королевскими поварами, вдохновленные рецептом королевы Елизаветы, представляет собой пикантные блины с луком-пореем, ветчиной и сыром. Если вы стремитесь отведать нечто особенное, эти великолепные блины — отличный выбор. Королевские повара рекомендуют добавить свежую зелень, такую как зеленый лук, в тесто перед приготовлением, чтобы придать блинам неповторимый вкус.

Ингредиенты:

  • 125 г тертого сыра Грюйер
  • 275 мл жирного молока
  • 200 г ветчины (кубиками, предварительно приготовленной)
  • 150 г лука-порея (приготовленного и пропаренного)
  • 40 г сливочного масла
  • 40 г простой муки

Для начала приготовьте сырный соус. Разогрейте молоко в одной кастрюле, а в другой растопите сливочное масло, добавьте муку и постепенно вливайте подогретое молоко, постоянно взбивая, чтобы избежать образования комков. Когда смесь станет однородной, отложите часть в сторону.

Добавьте основной массе смеси большую часть сыра, ветчину и лук-порей, хорошо приправьте солью, перцем и, при желании, кайенским перцем для пикантности. Затем распределите смесь на блины, сверните их в сигары и уложите в жаропрочную форму. Полейте оставшимся соусом, посыпьте остатками сыра и запекайте при 180 градусах Цельсия в течение 15-20 минут, пока блины не приобретут золотисто-коричневый цвет и не начнут пузыриться. Наслаждайтесь королевским вкусом этого уникального блюда!

Королевское угощение: Легкий десерт с взбитыми сливками и ягодами для тех, кто предпочитает сладкое блинам

Текст: Если вы не являетесь поклонником пикантных блинов, у вас есть отличная альтернатива — легкая сладкая начинка, рекомендованная королевскими повара. Они делятся секретом приготовления этого великолепного десерта, и называют его "прекрасной легкой альтернативой блинному дню".

Для начала возьмите немного сливок и взбейте их до достижения "растекающейся консистенции". Дайте блинам остыть, затем добавьте ваше любимое варенье и покройте слоем свежевзбитых сливок. Совет от королевских поваров — сложите блины вчетверо и подавайте с ягодами сверху для дополнительного великолепия.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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