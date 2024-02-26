Врач назвала продукты, провоцирующие головную боль

Мигрень — хроническое заболевание, которое характеризуется выраженной головной болью одной половины головы. Боль интенсивная, может сопровождаться тошнотой, рвотой. У некоторых пациентов существует аура — вспышки в глазах, мелькание мушек, которые приводят к интенсивной головной боли.
Приступы чаще всего развиваются в период менструального цикла у женщин и связаны с уровнем гормонального фона. Мигрень также может быть связана с неполноценным питанием: пропуск приемов пищи, диеты или неправильно подобранный рацион. Существуют продукты, которые провоцируют головную боль. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.
"При признаках мигрени не стоит сразу же отказываться от всех продуктов. Начните постепенно убирать продукты из рациона, так вы поймете, что у вас вызывает боли. Рекомендую не терпеть мигрень, а принимать препараты, которые направлены на предотвращение приступов", — резюмирует врач.
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