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Врач назвала продукты, провоцирующие головную боль

Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень

2:16
Еда

Мигрень — хроническое заболевание, которое характеризуется выраженной головной болью одной половины головы. Боль интенсивная, может сопровождаться тошнотой, рвотой. У некоторых пациентов существует аура — вспышки в глазах, мелькание мушек, которые приводят к интенсивной головной боли.

Не ешьте эти продукты, если у вас мигрень
Фото: freepik.com

Приступы чаще всего развиваются в период менструального цикла у женщин и связаны с уровнем гормонального фона. Мигрень также может быть связана с неполноценным питанием: пропуск приемов пищи, диеты или неправильно подобранный рацион. Существуют продукты, которые провоцируют головную боль. Какие — рассказала читателям Pravda.Ru доктор медицинских наук, врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

Какие продукты вызывают мигрень

  • Напитки, которые содержат кофеин, такие как кофе, чай и кола, действуют как мочегонные средства. Напитки снижают уровень гидратации организма и провоцируют головную боль.
  • Алкоголь. Содержит тирамин и дубильные вещества, которые вызывают обезвоживание и впоследствии головные боли.
  • Шоколад. Содержит бета-фенилэтиламин, который расширяет кровеносные сосуды мозга.
  • Мороженое, ледяные напитки. При перегреве или после физической активности могут спровоцировать сильную колющую головную боль
  • Выдержанные сыры — чеддер, фета, моцарелла, пармезан — содержат тирамин, который образуется в продукте во время вызревания и гниения.
  • Ветчина, сосиски, колбасы. Продукты содержат глутамат натрия и оксид азота, которые при попадании в организм расширяют кровеносные сосуды в мозге.
  • Маринованные продукты — квашенная капуста, оливки, маслины — содержат большое количество тирамина.
  • Глутамат натрия или MSG — добавка, которую используют для усиления вкуса, часто может быть причиной мигрени.

"При признаках мигрени не стоит сразу же отказываться от всех продуктов. Начните постепенно убирать продукты из рациона, так вы поймете, что у вас вызывает боли. Рекомендую не терпеть мигрень, а принимать препараты, которые направлены на предотвращение приступов", — резюмирует врач.

Какие продукты вызывают головную боль?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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