Стручковая фасоль на сковороде — это не только доступный гарнир к мясу или курице, но и отличное постное блюдо, которое можно комбинировать с другими ингредиентами в различных вариациях. Приготовить её просто. Рецептом поделился сайт 1000. menu.
Ингредиенты:
1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде.
2. На разогретой с маслом сковороде обжарьте порезанный ломтик чеснока. Уберите чеснок через 2-3 минуты обжаривания.
3. Добавьте приготовленную фасоль в чесночное масло.
4. Обжаривайте фасоль до золотистости в течение 2-3 минут. Снимите со сковороды и подавайте к столу.
Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...