Идеальный гарнир к мясу: не гречка, не капуста и не рис

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Как приготовить стручковую фасоль на сковороде

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Стручковая фасоль на сковороде — это не только доступный гарнир к мясу или курице, но и отличное постное блюдо, которое можно комбинировать с другими ингредиентами в различных вариациях. Приготовить её просто. Рецептом поделился сайт 1000. menu.

Фото: Unsplash by Brooke Lark is licensed under public domain

Ингредиенты:

350 г стручковой фасоли,

2 столовые ложки оливкового масла,

соль по вкусу,

два зубчика чеснока.

1. Отварите стручковую фасоль в подсоленной воде.

2. На разогретой с маслом сковороде обжарьте порезанный ломтик чеснока. Уберите чеснок через 2-3 минуты обжаривания.

3. Добавьте приготовленную фасоль в чесночное масло.

4. Обжаривайте фасоль до золотистости в течение 2-3 минут. Снимите со сковороды и подавайте к столу.