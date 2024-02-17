Простой салат с колбасой и фасолью: делается за пару минут, а получается очень вкусно

Представляем вашему вниманию рецепт свежего и вкусного салата с фасолью, помидорами, кукурузой и колбасой. Это отличный выбор для лёгкого обеда или ужина. Всего несколько простых ингредиентов, но результат получается невероятно вкусным.
Для приготовления салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам потребуются следующие ингредиенты:
— 150-200 г копчёной колбасы,
— 1-2 помидора,
— ½ луковицы,
— 200 г консервированной или варёной красной фасоли,
— 200 г консервированной кукурузы,
— 1 зубчик чеснока,
— 1-2 столовые ложки майонеза,
— соль и молотый черный перец по вкусу,
— несколько веточек петрушки для украшения (по желанию).
Итак, давайте начнём!
Ваш салат готов к подаче! Этот салат отлично сочетается с гарнирами из свежих овощей или легким гарниром из картофеля. Он богат вкусом, сытный и полезный. Приготовьте этот салат для себя и своих близких и насладитесь свежестью и ароматом этого великолепного блюда.
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