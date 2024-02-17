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Простой салат с колбасой и фасолью: делается за пару минут, а получается очень вкусно

Салат с фасолью, помидорами, кукурузой и колбаской: проще не бывает

1:44
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт свежего и вкусного салата с фасолью, помидорами, кукурузой и колбасой. Это отличный выбор для лёгкого обеда или ужина. Всего несколько простых ингредиентов, но результат получается невероятно вкусным.

Салат с фасолью, помидорами, кукурузой и колбаской: проще не бывает
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления салата по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" вам потребуются следующие ингредиенты:

— 150-200 г копчёной колбасы,

— 1-2 помидора,

— &frac12 луковицы,

— 200 г консервированной или варёной красной фасоли,

— 200 г консервированной кукурузы,

— 1 зубчик чеснока,

— 1-2 столовые ложки майонеза,

— соль и молотый черный перец по вкусу,

— несколько веточек петрушки для украшения (по желанию).

Итак, давайте начнём!

  1. Нарежьте копчёную колбасу тонкой соломкой. Такая форма придаст салату интересную текстуру.
  2. Порежьте помидоры крупными кусочками.
  3. Мелко нарежьте половину луковицы.
  4. Промойте красную фасоль и кукурузу.
  5. Измельчите зубчик чеснока.
  6. В большой миске смешайте нарезанную колбасу, помидоры, лук, фасоль, кукурузу и измельчённый чеснок.
  7. Добавьте столовые ложки майонеза и аккуратно перемешайте все ингредиенты вместе.
  8. По желанию приправьте салат солью и молотым чёрным перцем, чтобы подчеркнуть вкус.
  9. Если вы желаете, добавьте свежую петрушку для украшения и аромата.

Ваш салат готов к подаче! Этот салат отлично сочетается с гарнирами из свежих овощей или легким гарниром из картофеля. Он богат вкусом, сытный и полезный. Приготовьте этот салат для себя и своих близких и насладитесь свежестью и ароматом этого великолепного блюда.

Салат на скорую руку с фасолью, кукурузой, копченой колбасой и помидорами
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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