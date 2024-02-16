Дырочки ни при чём: ориентируйтесь на эти показатели, чтобы отличить натуральный сыр от подделки

Как выбрать натуральный сыр

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

При покупке сыра часто рискуешь приобрести фальсификат с "секретными" ингредиентами. Чтобы не нарваться на подделку, нужно обратить внимание на ряд факторов.

Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.

Натуральный сыр имеет ровную текстуру и держит форму. Трескающийся сыр говорит о добавлении сухого молока или пальмового масла.

Промокание продукта салфеткой поможет определить содержание растительных жиров. На салфетке не должны остаться следы, пишет doctorpiter. ru.

Подержите сыр под ультрафиолетовой лампой: жёлтый цвет указывает на натуральность продукта. Наконец, смотрите на цену: натуральный продукт обычно стоит соответственно своему качеству.

Важно отметить, что наличие дырочек в сыре не является показателем его качества. Многие сорта образуют дырки в процессе вызревания, что обусловлено химическими и биологическими процессами, формирующими его уникальный вкус и текстуру.