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Кефирный тортик с кремом на сгущёнке: доступные ингредиенты для вкуснейшего десерта

Кефирный тортик: простой рецепт для отличного результата

2:15
Еда

Воскресный день часто ассоциируется с встречей гостей и угощением дорогих людей вкусными десертами. Шикарным вариантом для такого случая может быть лёгкий и вкусный торт на кефире. Делимся с вами простым рецептом от RussianFood.com, который ни у кого не вызовет затруднений.

Кефирный тортик: простой рецепт для отличного результата
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуются следующие ингредиенты на 8 порций:

  • 4 яйца,
  • 1 стакан сахара,
  • 1 стакан кефира,
  • 2 стакана просеянной муки,
  • 1 чайная ложка соды,
  • 1 столовая ложка уксуса,
  • 2 банки сгущённого молока,
  • 150 г сливочного масла,
  • 2 плитки шоколада,
  • 0,5 стакана молока.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Взбейте 4 яйца с 1 стаканом сахара до получения однородной массы.
  2. Добавьте 1 стакан кефира в смесь из яиц и сахара, хорошо взбивая миксером.
  3. Добавьте 2 стакана муки и продолжайте взбивать миксером до получения консистенции густой сметаны.
  4. Разведите чайную ложку соды столовой ложкой уксуса и хорошо размешайте.
  5. Подготовьте форму для выпечки, выстелив ее пергаментом или смазав маслом. Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 30 минут. При этом следите, чтобы торт не пригорел.
  6. Пока тортик выпекается, приготовьте крем. Вы можете выбрать один из двух вариантов: смешайте 150 г растопленного масла с 2 банками сгущенки и хорошо взбейте, или взбейте 500 г сметаны с сахаром или пудрой.
  7. Когда коржи остынут, разрежьте их ниткой, чтобы получить два слоя. Прослоите коржи кремом и оставьте тортик на ночь.
  8. Утром подготовьте украшение. Вы можете использовать шоколад. Растертую шоколадную плитку посыпьте вокруг бока торта и выложите небольшие узоры на верхней части.
  9. Растопите вторую плитку шоколада на огне в половине стакана молока и оставьте остыть. Затем используйте кондитерский шприц или полиэтиленовый пакетик с отрезанным уголком для украшения торта.

Отлично! Ваш вкусный и лёгкий тортик на кефире готов. Насладитесь его вкусом и угощайте близких и гостей с удовольствием!

Домашний ТОРТ НА КЕФИРЕ! Проще УЖЕ некуда! БЫСТРЫЙ, ПРОСТОЙ и очень вкусный. Его стоит попробовать!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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