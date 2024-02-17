Кефирный тортик с кремом на сгущёнке: доступные ингредиенты для вкуснейшего десерта

Воскресный день часто ассоциируется с встречей гостей и угощением дорогих людей вкусными десертами. Шикарным вариантом для такого случая может быть лёгкий и вкусный торт на кефире. Делимся с вами простым рецептом от RussianFood.com, который ни у кого не вызовет затруднений.
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вам потребуются следующие ингредиенты на 8 порций:
4 яйца,
1 стакан сахара,
1 стакан кефира,
2 стакана просеянной муки,
1 чайная ложка соды,
1 столовая ложка уксуса,
2 банки сгущённого молока,
150 г сливочного масла,
2 плитки шоколада,
0,5 стакана молока.
Итак, приступим к приготовлению:
Взбейте 4 яйца с 1 стаканом сахара до получения однородной массы.
Добавьте 1 стакан кефира в смесь из яиц и сахара, хорошо взбивая миксером.
Добавьте 2 стакана муки и продолжайте взбивать миксером до получения консистенции густой сметаны.
Разведите чайную ложку соды столовой ложкой уксуса и хорошо размешайте.
Подготовьте форму для выпечки, выстелив ее пергаментом или смазав маслом. Вылейте тесто в форму и поставьте в разогретую духовку на 30 минут. При этом следите, чтобы торт не пригорел.
Пока тортик выпекается, приготовьте крем. Вы можете выбрать один из двух вариантов: смешайте 150 г растопленного масла с 2 банками сгущенки и хорошо взбейте, или взбейте 500 г сметаны с сахаром или пудрой.
Когда коржи остынут, разрежьте их ниткой, чтобы получить два слоя. Прослоите коржи кремом и оставьте тортик на ночь.
Утром подготовьте украшение. Вы можете использовать шоколад. Растертую шоколадную плитку посыпьте вокруг бока торта и выложите небольшие узоры на верхней части.
Растопите вторую плитку шоколада на огне в половине стакана молока и оставьте остыть. Затем используйте кондитерский шприц или полиэтиленовый пакетик с отрезанным уголком для украшения торта.
Отлично! Ваш вкусный и лёгкий тортик на кефире готов. Насладитесь его вкусом и угощайте близких и гостей с удовольствием!
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Домашний ТОРТ НА КЕФИРЕ! Проще УЖЕ некуда! БЫСТРЫЙ, ПРОСТОЙ и очень вкусный. Его стоит попробовать!!
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