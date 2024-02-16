Приготовьте ароматную арахисовую пасту дома: это сделать очень просто

Как приготовить арахисовую пасту дома

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкуснейшую арахисовую пасту дома. Это очень просто. Рецептом поделился сайт 1000. menu.

Фото: flickr.com by NIAID is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

500 г арахиса,

2 столовые ложки сахара,

половина чайной ложки соли.

Приготовление:

1. Свежий арахис обжарьте на сковороде или запеките в духовке при 150°С в течение 25-30 минут. После этого остудите, уберите шелуху.

2. В чашу блендере соедините арахис солью и сахаром. Хорошенько взбейте.

Полученная паста должна быть плотной с незначительными вкраплениями ореховой крошки.

Переложите пасту в сухие баночки с крышкой и храните в холодильнике не более 4 недель.