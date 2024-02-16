Приготовьте ароматную арахисовую пасту дома: это сделать очень просто

Приготовьте вкуснейшую арахисовую пасту дома. Это очень просто. Рецептом поделился сайт 1000. menu.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Свежий арахис обжарьте на сковороде или запеките в духовке при 150°С в течение 25-30 минут. После этого остудите, уберите шелуху.
2. В чашу блендере соедините арахис солью и сахаром. Хорошенько взбейте.
Полученная паста должна быть плотной с незначительными вкраплениями ореховой крошки.
Переложите пасту в сухие баночки с крышкой и храните в холодильнике не более 4 недель.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.