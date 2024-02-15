Опытные хозяйки только так готовят воздушные пирожки с мясом, которые оказываются объеденьем для детей

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Идеальные пирожки: Шаги к воздушности и совершенной начинке

1:49
Еда

Приготовление вкусных и идеально пропеченных пирожков — настоящее искусство, требующее внимательности и определенных приемов. Хозяйки хорошо знают, что создать мягкие, воздушные и нежные пирожки — задача не из легких. Важным моментом является правильное приготовление теста, а также хорошая прожарка начинки.

Идеальные пирожки: Шаги к воздушности и совершенной начинке
Фото: en.wikipedia by Evilmonkey0013 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует несколько простых правил, соблюдая которые можно достичь великолепного результата. В частности, чтобы придать пирожкам воздушность, тесто рекомендуется заваривать на крутом кипятке.

Давайте рассмотрим процесс создания пирожков с мясной начинкой. Налейте 250 грамм воды в емкость и доведите до кипения. Затем добавьте 160 грамм муки, тщательно перемешайте и дайте остыть.

В отдельной миске соединим 250 миллилитров теплого молока, столовую ложку сахара, 25 грамм живых дрожжей и 1,5 чайной ложки соли. Полученную смесь добавим к муке и кипятку.

К этой массе добавим еще 540 грамм муки и 100 грамм растопленного сливочного масла. Замешаем плотное тесто и дадим ему 1,5 часа отдохнуть. В сковороде разогреем растительное и сливочное масло (40:30).

Обжарим мелко нарезанные 2 луковицы и полкило фарша, посолим, поперчим, добавим специи по вкусу. Протушим фарш около 10 минут, добавим предварительно отваренный рис — начинка готова.

Раскатаем тесто и начнем формировать пирожки. Готовые полуфабрикаты обжариваем в большом количестве растительного масла. Таким образом, можно легко создать вкусные пирожки с разнообразной начинкой, следуя всем этапам внимательно и с любовью.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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