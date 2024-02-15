Печень может быть необыкновеннно нежной: подсказываем, как готовить говяжью, куриную и свиную

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Тайны приготовления нежной и вкусной печени: секреты для разных видов мяса

1:42
Еда

Печень — продукт, который требует особого внимания при приготовлении. Даже одно неверное действие может привести к получению резиновой "подошвы" вместо желаемого мягкого мяса.

Для достижения нежности говяжьей печени, необходимо следовать нескольким важным шагам.

Говяжья печень:

Промывка и удаление лишних элементов: Печень тщательно промывается, избавляясь от желчи и сосудов, после чего освобождается от пленки.

"Умалачивание":  Замачивание в молоке на 40 минут помогает сделать печень мягче и придает ей легкий сливочный вкус.

Маринад: После промывки и замачивания, печень выдерживается в маринаде из яйца, чеснока, соли, сахара и воды на два часа.

Обжаривание: Печень обжаривается на сковороде с луком до золотистой корочки, а затем томится под крышкой с зеленью, создавая неповторимый вкус.

Куриная печень:

Подготовка: Куриную печень не требуется замачивать в молоке. Она промывается, обсушивается, обсыпается мукой и жарится по 2 минуты с каждой стороны.

Томление: Лук добавляется после обжаривания, и печень томится под крышкой еще несколько минут.

Свиная печень:

Подготовительные шаги: Подготавливается аналогично говяжьей печени, но перед жаркой отбивается молотком.

Обжаривание и томление: После обжаривания свиную печень томят под крышкой в течение 10 минут, создавая изысканный вкус и нежность.

Если в разрезе готовой печени не видно крови, а цвет не розовый, значит, печень готова к тому, чтобы ее наслаждались. Следуя этим рецептам, можно создать блюда с печенью, которые покорят вкусы любителей этого мяса.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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