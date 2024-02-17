Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чувствительная кожа - это не миф: как ее определить и что делать
Полезные растяжки для спины
Как уберечь капусту от килы
Терапевт Бурнацкая заявила, что при нагреве мед теряет полезные свойства
Представлен топ-5 самых "мужских" автомобилей
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Шоколадные эклеры "Сердца" с нежным кремом из молочного шоколада и сливок приведут в восторг

Шоколадные эклеры: изумительно вкусные, с нежным кремом из сливок и молочного шоколада

3:24
Еда

Шоколадные эклеры — это удивительное лакомство, которое понравится всем любителям шоколада. Это лакомство по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" лёгкое, нежное и сладкое, идеально для особого случая или просто для чаепития в любое время.

Шоколадные эклеры: изумительно вкусные, с нежным кремом из сливок и молочного шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Для теста:

— 150 г муки,

— 1-2 столовых ложки растительного масла,

— 40 г какао,

— 50 г сахара,

— 300 мл молока,

— 2 яйца,

— 120 г сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки соли.

Для крема:

— 120 г молочного шоколада,

— 480 г сливок (высокой жирности),

— 40 г сахара.

Для глазури:

— 250 г тёмного шоколада,

— 240 г жирных сливок,

— 1,5 столовой ложки кукурузного сиропа.

Приготовление:

  1. Сначала смажьте два противня растительным маслом и на пергаментной бумаге нарисуйте 12 сердец размером около 7-8 см. Положите пергамент на противни.
  2. В большой миске смешайте муку и какао. В кастрюле смешайте молоко, сахар, сливочное масло и соль. Поставьте на средний огонь и нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и добавьте смесь муки с какао. Хорошо перемешайте до получения однородного теста.
  3. Верните кастрюлю на средний огонь и варите тесто еще примерно минуту, помешивая. Затем снимите с огня и взбейте тесто миксером до гладкой текстуры. Добавьте яйца и продолжайте взбивать, пока тесто не станет густым и однородным.
  4. Поставьте тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой и выдавите тесто в форме сердец, следуя контуру нарисованных на пергаменте сердец, а затем заполните их середину. Повторите для оставшегося теста и сердец.
  5. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия и выпекайте эклеры в течение 10 минут. Затем переверните противни, уменьшите температуру до 200 градусов Цельсия и выпекайте ещё 7 минут. Остудите эклеры до комнатной температуры.
  6. В блендере измельчите молочный шоколад. В кастрюле нагрейте половину сливок и добавьте сахар. Нагревайте на слабом огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и взбивайте, пока крем не станет гладким. Остудите крем, перемешивая его время от времени. Просейте крем через сито и добавьте оставшиеся сливки. Взбейте крем с помощью миксера до однородной структуры.
  7. Для глазури измельчите тёмный шоколад. В кастрюле нагрейте сливки и кукурузный сироп на слабом огне. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и ещё раз измельчайте, а затем просейте через сито. Помешайте глазурь и дайте ей остыть несколько минут перед использованием.
  8. Шоколадной глазурью покройте верхнюю часть каждого эклера и оставьте на 10 минут, чтобы глазурь застыла.
  9. Затем разрежьте эклеры пополам, на нижнюю часть нанесите шоколадный крем, а сверху закройте верхней половинкой.

Вот и всё! Ваши шоколадные эклеры "Сердца" готовы к подаче. Наслаждайтесь этим восхитительным десертом со своими близкими или угощайте гостей на особое событие. Приятного аппетита!

Классические ЭКЛЕРЫ с Кремом "Шарлотт" | Заварное тесто | Шоколадная Глазурь | Eclairs
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Последние материалы
В Авдеевке штурмовики ВС РФ взяли в кольцо большую группу польских и канадских наёмников
Политолог Александров заявил о стабилизации ситуации на фронте за два года СВО
Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая
Врачи заявили, что россияне стали лучше питаться
Как избавиться от высыпаний на лице за один вечер: экспресс-метод, который точно работает
Что делать дачнику в конце февраля
Дарья Седунова рассказала, как без операций сделать губы пухлыми
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что все части "выведены" из Авдеевки
Уролог Королев рассказала, какие продукты снижают тестостерон
Тайны вкусного! Уникальный рецепт жареной курицы «Кентукки», украденный из KFC
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников