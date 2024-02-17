Шоколадные эклеры "Сердца" с нежным кремом из молочного шоколада и сливок приведут в восторг

Шоколадные эклеры — это удивительное лакомство, которое понравится всем любителям шоколада. Это лакомство по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" лёгкое, нежное и сладкое, идеально для особого случая или просто для чаепития в любое время.
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Ингредиенты
Для теста:
— 150 г муки,
— 1-2 столовых ложки растительного масла,
— 40 г какао,
— 50 г сахара,
— 300 мл молока,
— 2 яйца,
— 120 г сливочного масла,
— 0,5 чайной ложки соли.
Для крема:
— 120 г молочного шоколада,
— 480 г сливок (высокой жирности),
— 40 г сахара.
Для глазури:
— 250 г тёмного шоколада,
— 240 г жирных сливок,
— 1,5 столовой ложки кукурузного сиропа.
Приготовление:
Сначала смажьте два противня растительным маслом и на пергаментной бумаге нарисуйте 12 сердец размером около 7-8 см. Положите пергамент на противни.
В большой миске смешайте муку и какао. В кастрюле смешайте молоко, сахар, сливочное масло и соль. Поставьте на средний огонь и нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и добавьте смесь муки с какао. Хорошо перемешайте до получения однородного теста.
Верните кастрюлю на средний огонь и варите тесто еще примерно минуту, помешивая. Затем снимите с огня и взбейте тесто миксером до гладкой текстуры. Добавьте яйца и продолжайте взбивать, пока тесто не станет густым и однородным.
Поставьте тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой и выдавите тесто в форме сердец, следуя контуру нарисованных на пергаменте сердец, а затем заполните их середину. Повторите для оставшегося теста и сердец.
Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия и выпекайте эклеры в течение 10 минут. Затем переверните противни, уменьшите температуру до 200 градусов Цельсия и выпекайте ещё 7 минут. Остудите эклеры до комнатной температуры.
В блендере измельчите молочный шоколад. В кастрюле нагрейте половину сливок и добавьте сахар. Нагревайте на слабом огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и взбивайте, пока крем не станет гладким. Остудите крем, перемешивая его время от времени. Просейте крем через сито и добавьте оставшиеся сливки. Взбейте крем с помощью миксера до однородной структуры.
Для глазури измельчите тёмный шоколад. В кастрюле нагрейте сливки и кукурузный сироп на слабом огне. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и ещё раз измельчайте, а затем просейте через сито. Помешайте глазурь и дайте ей остыть несколько минут перед использованием.
Шоколадной глазурью покройте верхнюю часть каждого эклера и оставьте на 10 минут, чтобы глазурь застыла.
Затем разрежьте эклеры пополам, на нижнюю часть нанесите шоколадный крем, а сверху закройте верхней половинкой.
Вот и всё! Ваши шоколадные эклеры "Сердца" готовы к подаче. Наслаждайтесь этим восхитительным десертом со своими близкими или угощайте гостей на особое событие. Приятного аппетита!
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