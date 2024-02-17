Шоколадные эклеры "Сердца" с нежным кремом из молочного шоколада и сливок приведут в восторг

Шоколадные эклеры: изумительно вкусные, с нежным кремом из сливок и молочного шоколада

3:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадные эклеры — это удивительное лакомство, которое понравится всем любителям шоколада. Это лакомство по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" лёгкое, нежное и сладкое, идеально для особого случая или просто для чаепития в любое время.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Для теста:

— 150 г муки,

— 1-2 столовых ложки растительного масла,

— 40 г какао,

— 50 г сахара,

— 300 мл молока,

— 2 яйца,

— 120 г сливочного масла,

— 0,5 чайной ложки соли.

Для крема:

— 120 г молочного шоколада,

— 480 г сливок (высокой жирности),

— 40 г сахара.

Для глазури:

— 250 г тёмного шоколада,

— 240 г жирных сливок,

— 1,5 столовой ложки кукурузного сиропа.

Приготовление:

Сначала смажьте два противня растительным маслом и на пергаментной бумаге нарисуйте 12 сердец размером около 7-8 см. Положите пергамент на противни. В большой миске смешайте муку и какао. В кастрюле смешайте молоко, сахар, сливочное масло и соль. Поставьте на средний огонь и нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и добавьте смесь муки с какао. Хорошо перемешайте до получения однородного теста. Верните кастрюлю на средний огонь и варите тесто еще примерно минуту, помешивая. Затем снимите с огня и взбейте тесто миксером до гладкой текстуры. Добавьте яйца и продолжайте взбивать, пока тесто не станет густым и однородным. Поставьте тесто в кондитерский мешок с круглой насадкой и выдавите тесто в форме сердец, следуя контуру нарисованных на пергаменте сердец, а затем заполните их середину. Повторите для оставшегося теста и сердец. Разогрейте духовку до 220 градусов Цельсия и выпекайте эклеры в течение 10 минут. Затем переверните противни, уменьшите температуру до 200 градусов Цельсия и выпекайте ещё 7 минут. Остудите эклеры до комнатной температуры. В блендере измельчите молочный шоколад. В кастрюле нагрейте половину сливок и добавьте сахар. Нагревайте на слабом огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и взбивайте, пока крем не станет гладким. Остудите крем, перемешивая его время от времени. Просейте крем через сито и добавьте оставшиеся сливки. Взбейте крем с помощью миксера до однородной структуры. Для глазури измельчите тёмный шоколад. В кастрюле нагрейте сливки и кукурузный сироп на слабом огне. Добавьте смесь в блендер с шоколадом и ещё раз измельчайте, а затем просейте через сито. Помешайте глазурь и дайте ей остыть несколько минут перед использованием. Шоколадной глазурью покройте верхнюю часть каждого эклера и оставьте на 10 минут, чтобы глазурь застыла. Затем разрежьте эклеры пополам, на нижнюю часть нанесите шоколадный крем, а сверху закройте верхней половинкой.

Вот и всё! Ваши шоколадные эклеры "Сердца" готовы к подаче. Наслаждайтесь этим восхитительным десертом со своими близкими или угощайте гостей на особое событие. Приятного аппетита!