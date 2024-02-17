Слоёная картошка "На все случаи жизни": подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола

Слоёная картошка с куриными ножками: отличный рецепт для любого случая

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Слоёная картошка "На все случаи жизни" — это прекрасный рецепт от сайта RussianFood. com, который спасёт хозяйку и на семейных ужинах, и при подготовке к праздничным застольям, ведь блюдо получается сытным и невероятно вкусным. Чтобы приготовить слоеную картошку по этому рецепту, следуйте инструкции ниже.

Фото: flickr.com by randomcreative is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам понадобятся следующие продукты:

— 20 штук картофеля,

— 3-4 штуки репчатого лука,

— 15 куриных ножек (можно вместо курицы использовать свинину),

— 300-400 грамм сыра,

— 2 упаковки майонеза (около 500 грамм),

— соль, специи,

— пучок зелени.

Приготовление:

Нарежьте репчатый лук полукольцами и замаринуйте его в майонезе. Картошку нарежьте и поместите в отдельную миску. Посолите и замаринуйте в майонезе. Если вы используете мясо, замаринуйте его в майонезе, соли и специями по вкусу. После замачивания всех ингредиентов в майонезе выложите их слоями на противне: первый слой — картошка, затем лук, и, наконец, куриные ножки. Поставьте противень в предварительно разогретую до 220 градусов духовку и готовьте около 40-50 минут. После этого посыпьте тёртым сыром и нарезанной зеленью. Дайте сыру растопиться, и слоёная картошка "На все случаи жизни" будет готова к подаче на стол.

Следуя этому рецепту, вы получите сытное и вкусное блюдо, которое скрасит ваши семейные ужины. Приятного аппетита!