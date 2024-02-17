Слоёная картошка "На все случаи жизни": подойдёт и для семейного ужина, и для праздничного стола

Слоёная картошка "На все случаи жизни" — это прекрасный рецепт от сайта RussianFood. com, который спасёт хозяйку и на семейных ужинах, и при подготовке к праздничным застольям, ведь блюдо получается сытным и невероятно вкусным. Чтобы приготовить слоеную картошку по этому рецепту, следуйте инструкции ниже.
Фото: flickr.com by randomcreative is licensed under CC BY-SA 2.0.
Вам понадобятся следующие продукты:
— 20 штук картофеля,
— 3-4 штуки репчатого лука,
— 15 куриных ножек (можно вместо курицы использовать свинину),
— 300-400 грамм сыра,
— 2 упаковки майонеза (около 500 грамм),
— соль, специи,
— пучок зелени.
Приготовление:
Нарежьте репчатый лук полукольцами и замаринуйте его в майонезе.
Картошку нарежьте и поместите в отдельную миску. Посолите и замаринуйте в майонезе.
Если вы используете мясо, замаринуйте его в майонезе, соли и специями по вкусу.
После замачивания всех ингредиентов в майонезе выложите их слоями на противне: первый слой — картошка, затем лук, и, наконец, куриные ножки.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 220 градусов духовку и готовьте около 40-50 минут.
После этого посыпьте тёртым сыром и нарезанной зеленью.
Дайте сыру растопиться, и слоёная картошка "На все случаи жизни" будет готова к подаче на стол.
Следуя этому рецепту, вы получите сытное и вкусное блюдо, которое скрасит ваши семейные ужины. Приятного аппетита!
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Куриные ножки с картофелем в духовке! / Простой рецепт
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