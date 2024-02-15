Муку в подливе с легкостью можно заменить: опытные хозяйки используют эти 5 ингредиентов

Инновации на кухне: замена муке в подливе для вкусных и густых соусов

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

На каждой кухне найдутся ингредиенты, которые могут заменить муку в процессе приготовления подливы, придавая ей новые вкусовые нюансы.

Фото: flickr. com by Larry Miller is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Одним из вариантов загустителя является крахмал, разведенный в холодной воде. Этот метод не только эффективен, но и избавляет от проблем застывания и изменения цвета мясной подливы.

Еще одним креативным вариантом замены муки являются молочные сливки с жирностью более 30%. Чем выше процент жирности, тем более густым становится соус. Добавление сливок после обжарки овощей обеспечивает нежный, сливочный вкус подливы.

Для приготовления подливы к мясу отлично подходит отварной картофель. Размягченное в пюре картошка добавляется в соус, придавая ему уникальную текстуру и вкус.

Еще одним интересным вариантом является добавление ложки манки. Крупа разбухает и растворяется, придавая соусу желаемую густоту. Важно быть осторожным с манкой, поскольку даже небольшое количество может привести к неудачному превращению аппетитного соуса в кашу.

И, конечно же, на каждой кухне можно найти панировочные сухари. Этот простой способ добавить густоты подливе — сухари, действующие аналогично муке. Они следует добавлять в самые последние минуты приготовления для достижения желаемой консистенции соуса.