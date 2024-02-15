Муку в подливе с легкостью можно заменить: опытные хозяйки используют эти 5 ингредиентов

На каждой кухне найдутся ингредиенты, которые могут заменить муку в процессе приготовления подливы, придавая ей новые вкусовые нюансы.
Одним из вариантов загустителя является крахмал, разведенный в холодной воде. Этот метод не только эффективен, но и избавляет от проблем застывания и изменения цвета мясной подливы.
Еще одним креативным вариантом замены муки являются молочные сливки с жирностью более 30%. Чем выше процент жирности, тем более густым становится соус. Добавление сливок после обжарки овощей обеспечивает нежный, сливочный вкус подливы.
Для приготовления подливы к мясу отлично подходит отварной картофель. Размягченное в пюре картошка добавляется в соус, придавая ему уникальную текстуру и вкус.
Еще одним интересным вариантом является добавление ложки манки. Крупа разбухает и растворяется, придавая соусу желаемую густоту. Важно быть осторожным с манкой, поскольку даже небольшое количество может привести к неудачному превращению аппетитного соуса в кашу.
И, конечно же, на каждой кухне можно найти панировочные сухари. Этот простой способ добавить густоты подливе — сухари, действующие аналогично муке. Они следует добавлять в самые последние минуты приготовления для достижения желаемой консистенции соуса.
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