Дополните вкус блюда этой простой домашней приправой: под силу приготовить каждой хозяйке

Рецепт приготовления домашней приправы "Вегета"

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Горячие блюда обретут новые вкусы благодаря ароматной домашней приправе "Вегета". Её можно с уверенностью добавлять в детский суп, так как она не содержит усилителей вкуса и ароматизаторов. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Фото: pixabay.com by annafood is licensed under Creative Commons Zero

Ингредиенты:

250 г моркови,

250 г сладкого перца,

200 г корневого сельдерея,

100 г пастернака,

150 г репчатого лука,

150 г зелени (укроп, петрушка, зелёный лук).

Приготовление:

1. Очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики корень сельдерея, пастернака и морковь.

2. Разложите нарезанные овощи на противне, застеленном пергаментной бумагой.

3. Сушите овощи в духовке при температуре 40-50 градусов, включив режим конвекции, в течение 1,5-2 часов, периодически перемешивая.

4. Очистите лук и нарежьте его на тонкие полукольца. Разложите на противне и сушите в духовке так же при 40-50 градусах до полного удаления влаги.

5. Промойте и измельчите зелень.

6. Смешайте измельчённые овощи с высушенным луком и зеленью.

7. Переложите приправу в стеклянную банку или тканевый мешочек для хранения.

Домашняя сушеная приправа "Вегета" готова! Наслаждайтесь её насыщенным ароматом и добавляйте в разнообразные блюда для улучшения вкуса и аромата.