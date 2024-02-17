Дополните вкус блюда этой простой домашней приправой: под силу приготовить каждой хозяйке

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Рецепт приготовления домашней приправы "Вегета"

1:33
Еда

Горячие блюда обретут новые вкусы благодаря ароматной домашней приправе "Вегета". Её можно с уверенностью добавлять в детский суп, так как она не содержит усилителей вкуса и ароматизаторов. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".

Рецепт приготовления домашней приправы "Вегета"
Фото: pixabay.com by annafood is licensed under Creative Commons Zero

Ингредиенты:

  • 250 г моркови,
  • 250 г сладкого перца,
  • 200 г корневого сельдерея,
  • 100 г пастернака,
  • 150 г репчатого лука,
  • 150 г зелени (укроп, петрушка, зелёный лук).

Приготовление:

1. Очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики корень сельдерея, пастернака и морковь.

2. Разложите нарезанные овощи на противне, застеленном пергаментной бумагой.

3. Сушите овощи в духовке при температуре 40-50 градусов, включив режим конвекции, в течение 1,5-2 часов, периодически перемешивая.

4. Очистите лук и нарежьте его на тонкие полукольца. Разложите на противне и сушите в духовке так же при 40-50 градусах до полного удаления влаги.

5. Промойте и измельчите зелень.

6. Смешайте измельчённые овощи с высушенным луком и зеленью.

7. Переложите приправу в стеклянную банку или тканевый мешочек для хранения.

Домашняя сушеная приправа "Вегета" готова! Наслаждайтесь её насыщенным ароматом и добавляйте в разнообразные блюда для улучшения вкуса и аромата.

ЗАМОРОЗКА для БОРЩА и ВЕГЕТА по-домашнему
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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