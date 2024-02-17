Дополните вкус блюда этой простой домашней приправой: под силу приготовить каждой хозяйке

Горячие блюда обретут новые вкусы благодаря ароматной домашней приправе "Вегета". Её можно с уверенностью добавлять в детский суп, так как она не содержит усилителей вкуса и ароматизаторов. Рецепт опубликовал сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Очистите от кожуры и нарежьте на мелкие кубики корень сельдерея, пастернака и морковь.
2. Разложите нарезанные овощи на противне, застеленном пергаментной бумагой.
3. Сушите овощи в духовке при температуре 40-50 градусов, включив режим конвекции, в течение 1,5-2 часов, периодически перемешивая.
4. Очистите лук и нарежьте его на тонкие полукольца. Разложите на противне и сушите в духовке так же при 40-50 градусах до полного удаления влаги.
5. Промойте и измельчите зелень.
6. Смешайте измельчённые овощи с высушенным луком и зеленью.
7. Переложите приправу в стеклянную банку или тканевый мешочек для хранения.
Домашняя сушеная приправа "Вегета" готова! Наслаждайтесь её насыщенным ароматом и добавляйте в разнообразные блюда для улучшения вкуса и аромата.
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