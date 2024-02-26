Для сна, памяти, иммунитета: врач рассказала о пользе финика унаби для здоровья

Врач: "Финики унаби помогут снизить давление"

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Китайские финики унаби — это красивые невысокие деревья с восхитительным сладким ароматом цветов. Унаби полезнее обычного финика, поскольку не содержит столько сахаров, поэтому он не такой сладкий, как привычный нам финик, рассказывает читателям Pravda.Ru врач, ци-доктор, рефлексотерапевт Ирина Старкова.

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Родиной финика является Китай, однако и у нас его можно встретить в Закавказье, на территории Крымского полуострова и на Кубани. Размером и формой напоминает желудь. Свежие плоды довольно сочные, с кисло-сладким вкусом. Чем-то этот финик напоминает яблоко. Ягоды довольно сытные. Из-за большого количества углеводов помогают быстро восполнить энергетический уровень в организме.

"Китайский финик — полезный для здоровья, поэтому вполне может стать неплохой альтернативой сладостям. Его используют в качестве сырья для производства биологически активных добавок для улучшения памяти, повышения работоспособности, нормализации сна, гармонизации нервной деятельности", — отмечает врач.

Ягоды богаты витаминами С, А и, Е, а также бета-каротином, что делает их отличным антиоксидантом, антивирусным средством и ресурсом для поддержки иммунной системы. Плоды также являются источником минералов, таких как

железо,

кальций,

магний.

Унаби богаты флавоноидами и фитохимикатами, которые помогают бороться со свободными радикалами, предотвращать преждевременное старение клеток и поддерживать общий тонус организма. Китайский финик богат клетчаткой, помогает нормализовать работу ЖКТ.

Еще одно преимущество унаби — его способность снижать артериальное давление благодаря содержанию калия. Ягоды не рекомендованы при сахарном диабете и при низком артериальном давлении.