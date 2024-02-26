Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Польше заявили, что Запад зря расслабился и "не добил" Россию в 1991 году
Жители Петербурга пьют вдвое больше вина, чем средний россиянин
Пассажир не смог зарегистрироваться на рейсе из-за нехватки мест
Под льдами Антарктиды обнаружены следы древних гор и рек возрастом 34 миллиона лет
Как защитить свой автомобиль от угона: советы эксперта
Как опытные хозяйки сохраняют яркость и насыщенность цвета укропа и лука в супе
Юрист Рогожкин рассказал, как и когда менять газовый счётчик
В России не хватает более 1,8 млн работников
МИД Абхазии обратился к МИД России по поводу инцидентов на границе с Россией
Для сна, памяти, иммунитета: врач рассказала о пользе финика унаби для здоровья

Врач: "Финики унаби помогут снизить давление"

1:49
Еда

Китайские финики унаби — это красивые невысокие деревья с восхитительным сладким ароматом цветов. Унаби полезнее обычного финика, поскольку не содержит столько сахаров, поэтому он не такой сладкий, как привычный нам финик, рассказывает читателям Pravda.Ru врач, ци-доктор, рефлексотерапевт Ирина Старкова.

Врач: "Финики унаби помогут снизить давление"
Фото: commons.wikimedia.org by AKCD2 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Родиной финика является Китай, однако и у нас его можно встретить в Закавказье, на территории Крымского полуострова и на Кубани. Размером и формой напоминает желудь. Свежие плоды довольно сочные, с кисло-сладким вкусом. Чем-то этот финик напоминает яблоко. Ягоды довольно сытные. Из-за большого количества углеводов помогают быстро восполнить энергетический уровень в организме.

"Китайский финик — полезный для здоровья, поэтому вполне может стать неплохой альтернативой сладостям. Его используют в качестве сырья для производства биологически активных добавок для улучшения памяти, повышения работоспособности, нормализации сна, гармонизации нервной деятельности", — отмечает врач.

Ягоды богаты витаминами С, А и, Е, а также бета-каротином, что делает их отличным антиоксидантом, антивирусным средством и ресурсом для поддержки иммунной системы. Плоды также являются источником минералов, таких как

  • железо,
  • кальций,
  • магний.

Унаби богаты флавоноидами и фитохимикатами, которые помогают бороться со свободными радикалами, предотвращать преждевременное старение клеток и поддерживать общий тонус организма. Китайский финик богат клетчаткой, помогает нормализовать работу ЖКТ.

Еще одно преимущество унаби — его способность снижать артериальное давление благодаря содержанию калия. Ягоды не рекомендованы при сахарном диабете и при низком артериальном давлении.

Польза фиников для организма за 2 минуты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец

Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.

Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Последние материалы
В Польше заявили, что Запад зря расслабился и "не добил" Россию в 1991 году
Жители Петербурга пьют вдвое больше вина, чем средний россиянин
Пассажир не смог зарегистрироваться на рейсе из-за нехватки мест
Под льдами Антарктиды обнаружены следы древних гор и рек возрастом 34 миллиона лет
Как защитить свой автомобиль от угона: советы эксперта
Как опытные хозяйки сохраняют яркость и насыщенность цвета укропа и лука в супе
Юрист Рогожкин рассказал, как и когда менять газовый счётчик
Врач: "Финики унаби помогут снизить давление"
В России не хватает более 1,8 млн работников
МИД Абхазии обратился к МИД России по поводу инцидентов на границе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников