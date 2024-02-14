На приготовление ужина уйдут считанные минуты: аппетитная паста с тунцом выручит вас, когда нет времени на стряпню

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Макароны с тунцом на ужин готовятся очень быстро

1:54
Еда

Макароны с тунцом и маслинами — прекрасная идея для быстрого ужина. Получается простое, но в то же время очень сочное и ароматное блюдо в средиземноморском стиле. Рецептом поделился сайт russianfood. com.

Макароны с тунцом на ужин готовятся очень быстро
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 350 г макарон,
  • 185 консервированного тунца,
  • 100 г маслин без косточек,
  • 100 г репчатого лука,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 250 мл сливок,
  • щепотка мускатного ореха,
  • соль и перец по вкусу,
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

1. Слейте жидкость из банки с тунцом. По желанию можно размять тунец вилкой.

2. В кастрюле доведите до кипения 3 литра воды, добавьте 1,5 чайной ложки соли. Положите макароны в кипящую воду и перемешайте. Варите до готовности.

3. Параллельно с варкой макарон приготовьте соус. Очистите лук и чеснок, нарежьте их мелкими кубиками.

4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук и чеснок на небольшом огне, помешивая, 3-4 минуты, пока они не станут легко золотистыми.

5. Влейте в сковороду сливки и перемешайте. По вкусу приправьте солью, молотым черным перцем и мускатным орехом. Перемешайте.

6. Добавьте тунец и перемешайте.

7. Несколько маслин оставьте для подачи, а остальные нарежьте кружочками и положите в соус. На слабом огне доведите соус до кипения и прогрейте 1-2 минуты.

8. Готовый соус снимите с огня.

9. Соедините макароны со сливочным соусом и тщательно перемешайте.

Сразу подавайте к столу, украсив оставшимися маслинами и свежей зеленью.

Макароны с тунцом
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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