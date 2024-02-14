На приготовление ужина уйдут считанные минуты: аппетитная паста с тунцом выручит вас, когда нет времени на стряпню

Макароны с тунцом и маслинами — прекрасная идея для быстрого ужина. Получается простое, но в то же время очень сочное и ароматное блюдо в средиземноморском стиле. Рецептом поделился сайт russianfood. com.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Слейте жидкость из банки с тунцом. По желанию можно размять тунец вилкой.
2. В кастрюле доведите до кипения 3 литра воды, добавьте 1,5 чайной ложки соли. Положите макароны в кипящую воду и перемешайте. Варите до готовности.
3. Параллельно с варкой макарон приготовьте соус. Очистите лук и чеснок, нарежьте их мелкими кубиками.
4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук и чеснок на небольшом огне, помешивая, 3-4 минуты, пока они не станут легко золотистыми.
5. Влейте в сковороду сливки и перемешайте. По вкусу приправьте солью, молотым черным перцем и мускатным орехом. Перемешайте.
6. Добавьте тунец и перемешайте.
7. Несколько маслин оставьте для подачи, а остальные нарежьте кружочками и положите в соус. На слабом огне доведите соус до кипения и прогрейте 1-2 минуты.
8. Готовый соус снимите с огня.
9. Соедините макароны со сливочным соусом и тщательно перемешайте.
Сразу подавайте к столу, украсив оставшимися маслинами и свежей зеленью.
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