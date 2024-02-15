Как не купить несвежую рыбу: обратите внимание на эти моменты - их четыре

Часто сложно выбрать качественную рыбу. Эксперты издания "Белновости" рассказали, как подойти к этому вопросу.
Обратите внимание на упаковку и информацию на этикетке. Должна содержаться информация о месте вылове и фасовке продукта. Считается, что качественная рыба — та, что заморожена ближе к месту вылова.
Посмотрите внимательно на чешую. Если она в некоторых местах отсутствует, это может говорить о том, что продукт уже несколько раз размораживали. Высок риск купить несвежую рыбу.
На рыбе должны отсутствовать желтизна, ледяные наросты, неровности.
Обратите внимание на запах. Правильный аромат рыбы практически неуловим. Продукт с сильным запахом лучше оставьте на прилавке.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.