Как не купить несвежую рыбу: обратите внимание на эти моменты - их четыре

Как правильно выбрать рыбу?

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Часто сложно выбрать качественную рыбу. Эксперты издания "Белновости" рассказали, как подойти к этому вопросу.

Фото: openverse by Vincent-Lin is licensed under CC BY-SA 2.0

Обратите внимание на упаковку и информацию на этикетке. Должна содержаться информация о месте вылове и фасовке продукта. Считается, что качественная рыба — та, что заморожена ближе к месту вылова.

Посмотрите внимательно на чешую. Если она в некоторых местах отсутствует, это может говорить о том, что продукт уже несколько раз размораживали. Высок риск купить несвежую рыбу.

На рыбе должны отсутствовать желтизна, ледяные наросты, неровности.

Обратите внимание на запах. Правильный аромат рыбы практически неуловим. Продукт с сильным запахом лучше оставьте на прилавке.