Эти бутерброды подойдут как для повседневного меню, так и для праздничного стола: простое и красивое блюдо

Это блюдо — превосходный вариант на завтрак. Кроме того, оно очень красивое и может быть украшением для праздничного стола. Приготовьте эти аппетитные бутерброды с авокадо по рецепту от "КП".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде. Обе стороны должны приобрести золотистый оттенок.
2. Разомните авокадо в пюре с помощью вилки.
3. Разбейте яйца в пакеты, завяжите их, опустите в кипящую воду на четыре минуты.
4. Намажьте на хлеб авокадовое пюре.
5. Положите поверх авокадо яйца.
6. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу, а затем сбрызните их лимонным соком перед подачей.
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