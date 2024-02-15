Эти бутерброды подойдут как для повседневного меню, так и для праздничного стола: простое и красивое блюдо

Бутерброды с авокадо на завтрак питательны и насытят энергией

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо — превосходный вариант на завтрак. Кроме того, оно очень красивое и может быть украшением для праздничного стола. Приготовьте эти аппетитные бутерброды с авокадо по рецепту от "КП".

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

4 куска тостового или ржаного хлеба,

1 авокадо,

4 куриных яйца,

1 ч. ложка сока лимона,

перец молотый, соль по вкусу.

Приготовление:

1. Хлеб обжарьте на сухой сковороде. Обе стороны должны приобрести золотистый оттенок.

2. Разомните авокадо в пюре с помощью вилки.

3. Разбейте яйца в пакеты, завяжите их, опустите в кипящую воду на четыре минуты.

4. Намажьте на хлеб авокадовое пюре.

5. Положите поверх авокадо яйца.

6. Посолите и поперчите бутерброды по вкусу, а затем сбрызните их лимонным соком перед подачей.