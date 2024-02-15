Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу

Рецепт куриных сердечек со стручковой фасолью

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриный сердечки — полезный субпродукт. Он отлично сочетается с фасолью. Попробуйте приготовить блюдо по рецепту "Меню недели".

Фото: Own work by Robert Kindermann aka RobertK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты:

1 кг куриных сердечек,

1 морковь,

500 г стручковой фасоли,

соль — по вкусу,

1 луковица,

2 столовые ложки томатной пасты,

1,5 столовые ложки муки,

1 стакан томатного сока,

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

1. Промойте сердечки водой, удалите лишний жир, порежьте на две части каждое.

2. Замочите субпродукт в чистой холодной воде с небольшим добавлением соли на 20 минут.

3. Слейте воду и обсушите сердечки бумажным полотенцем.

4. Обжарьте сердечки на масле. Посолите, добавьте немного воды. Тушите под закрытой крышкой 20 минут. После выкипания жидкости выключите огонь.

5. Разморозьте стручковую фасоль. Отварите её в подсоленной воде 5 минут, остудите на тарелке.

6. Обжарьте лук, нарезанный полукольцами, с морковью, нарезанной брусочками. Положите томатную пасту. Для загустения добавьте муку и воду. Посолите и тушите пять минут.

7. К овощам положите фасоль, тушите всё пять минут.

8. Влейте томатный сок и тушите до его закипания. Добавьте сердечки и всё тушите 20 минут.

Готовые сердечки должны быть мягкими и могут подаваться с гарниром или овощным салатом.