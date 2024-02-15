Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу

Куриный сердечки — полезный субпродукт. Он отлично сочетается с фасолью. Попробуйте приготовить блюдо по рецепту "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Промойте сердечки водой, удалите лишний жир, порежьте на две части каждое.
2. Замочите субпродукт в чистой холодной воде с небольшим добавлением соли на 20 минут.
3. Слейте воду и обсушите сердечки бумажным полотенцем.
4. Обжарьте сердечки на масле. Посолите, добавьте немного воды. Тушите под закрытой крышкой 20 минут. После выкипания жидкости выключите огонь.
5. Разморозьте стручковую фасоль. Отварите её в подсоленной воде 5 минут, остудите на тарелке.
6. Обжарьте лук, нарезанный полукольцами, с морковью, нарезанной брусочками. Положите томатную пасту. Для загустения добавьте муку и воду. Посолите и тушите пять минут.
7. К овощам положите фасоль, тушите всё пять минут.
8. Влейте томатный сок и тушите до его закипания. Добавьте сердечки и всё тушите 20 минут.
Готовые сердечки должны быть мягкими и могут подаваться с гарниром или овощным салатом.
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