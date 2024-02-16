Знаменитый рамен: готовим упрощённую "ленивую" версию известного супа с лапшой

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Ленивый рамен: такой горячий супчик будет очень кстати после зимней прогулки

1:24
Еда

Супчик рамен — отличная идея для холодной февральской погоды! Ленивый вариант рамена от VK-сообщества "Ленивый кулинар" звучит очень просто и вкусно.

Ленивый рамен: такой горячий супчик будет очень кстати после зимней прогулки
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut is licensed under CC BY 2.0

Для приготовления этого супчика вам понадобятся обычные продукты, которые можно найти в ближайшем магазине.

Ингредиенты

  • два литра воды,
  • куриный окорочок (1 шт.),
  • корень имбиря (5 г),
  • 2-4 зубчика чеснока,
  • зелёный лук (10 г),
  • соевый соус (100 мл),
  • яичная лапша (120 г),
  • 2-3 яйца.

Приготовление

1. Вначале нужно приготовить бульон. Для этого используйте куриный окорочок, чтобы получить хорошую насыщенность. Добавьте немного имбиря, чеснока, белую часть зеленого лука и соевый соус в готовый бульон. Варите все вместе около 10 минут.

2. Затем положите яичную лапшу в бульон и варите ещё 5 минут.

3. При подаче в тарелку соберите рамен: положите лапшу, затем добавьте бульон, кусочки куриного филе от окорочка, варёное яйцо, перья зелёного лука и оставшийся бульон.

Ваше рамен готов! Это блюдо отлично передает аутентичный вкус и эффект знаменитого рамена, хотя и готовится намного проще. Попробуйте с удовольствием и наслаждайтесь!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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