Знаменитый рамен: готовим упрощённую "ленивую" версию известного супа с лапшой

Ленивый рамен: такой горячий супчик будет очень кстати после зимней прогулки

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Супчик рамен — отличная идея для холодной февральской погоды! Ленивый вариант рамена от VK-сообщества "Ленивый кулинар" звучит очень просто и вкусно.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut is licensed under CC BY 2.0

Для приготовления этого супчика вам понадобятся обычные продукты, которые можно найти в ближайшем магазине.

Ингредиенты

два литра воды,

куриный окорочок (1 шт.),

корень имбиря (5 г),

2-4 зубчика чеснока,

зелёный лук (10 г),

соевый соус (100 мл),

яичная лапша (120 г),

2-3 яйца.

Приготовление

1. Вначале нужно приготовить бульон. Для этого используйте куриный окорочок, чтобы получить хорошую насыщенность. Добавьте немного имбиря, чеснока, белую часть зеленого лука и соевый соус в готовый бульон. Варите все вместе около 10 минут.

2. Затем положите яичную лапшу в бульон и варите ещё 5 минут.

3. При подаче в тарелку соберите рамен: положите лапшу, затем добавьте бульон, кусочки куриного филе от окорочка, варёное яйцо, перья зелёного лука и оставшийся бульон.

Ваше рамен готов! Это блюдо отлично передает аутентичный вкус и эффект знаменитого рамена, хотя и готовится намного проще. Попробуйте с удовольствием и наслаждайтесь!