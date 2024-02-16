Знаменитый рамен: готовим упрощённую "ленивую" версию известного супа с лапшой

Супчик рамен — отличная идея для холодной февральской погоды! Ленивый вариант рамена от VK-сообщества "Ленивый кулинар" звучит очень просто и вкусно.
Для приготовления этого супчика вам понадобятся обычные продукты, которые можно найти в ближайшем магазине.
Ингредиенты
Приготовление
1. Вначале нужно приготовить бульон. Для этого используйте куриный окорочок, чтобы получить хорошую насыщенность. Добавьте немного имбиря, чеснока, белую часть зеленого лука и соевый соус в готовый бульон. Варите все вместе около 10 минут.
2. Затем положите яичную лапшу в бульон и варите ещё 5 минут.
3. При подаче в тарелку соберите рамен: положите лапшу, затем добавьте бульон, кусочки куриного филе от окорочка, варёное яйцо, перья зелёного лука и оставшийся бульон.
Ваше рамен готов! Это блюдо отлично передает аутентичный вкус и эффект знаменитого рамена, хотя и готовится намного проще. Попробуйте с удовольствием и наслаждайтесь!
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