"Моти" - необычное японское лакомство, которое станет отличным десертом для повседневного меню

Японское десертное лакомство "Моти" состоит из рисового теста, в которое заворачивается разнообразная начинка. Это может быть шоколад, маскарпоне, творожный сыр, а также в середине добавляется ягодка. В результате получается невероятно нежный и необычный десерт. Приготовьте ему по рецепту, которым поделился сайт menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Подготовьте свежие ягоды.
2. В миске соедините воду с сахаро и красителем. Всё размешайте, добавив муку. Накройте плёнкой миску и отправьте её в микроволновую печь на пару минут. Остудите.
3. немного крахмала насыпьте на стод Возьмите небольшое количество теста (примерно 1 столовую ложку) и руками раскатайте его в круг. В центр положите чайную ложку творожного сыра и 1 ягоду, затем сформируйте пирожок, собрав края и защипнув их.
4. Повторите этот процесс с остальным тестом и начинкой. Охладите пирожные в холодильнике в течение получаса.
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