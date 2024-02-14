"Моти" - необычное японское лакомство, которое станет отличным десертом для повседневного меню

Как приготовить японское лакомство "моти"

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Японское десертное лакомство "Моти" состоит из рисового теста, в которое заворачивается разнообразная начинка. Это может быть шоколад, маскарпоне, творожный сыр, а также в середине добавляется ягодка. В результате получается невероятно нежный и необычный десерт. Приготовьте ему по рецепту, которым поделился сайт menunedeli. ru.

Фото: Own work by 毒島みるく is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

100 г рисовой муки,

50 г сахара,

180 мл воды,

30 г кукурузного крахмала для присыпки,

70 г творожного сыра,

50 г ягодного ассорти,

3 капли пищевого красителя (по желанию).

Приготовление:

1. Подготовьте свежие ягоды.

2. В миске соедините воду с сахаро и красителем. Всё размешайте, добавив муку. Накройте плёнкой миску и отправьте её в микроволновую печь на пару минут. Остудите.

3. немного крахмала насыпьте на стод Возьмите небольшое количество теста (примерно 1 столовую ложку) и руками раскатайте его в круг. В центр положите чайную ложку творожного сыра и 1 ягоду, затем сформируйте пирожок, собрав края и защипнув их.

4. Повторите этот процесс с остальным тестом и начинкой. Охладите пирожные в холодильнике в течение получаса.