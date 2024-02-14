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"Моти" - необычное японское лакомство, которое станет отличным десертом для повседневного меню

Как приготовить японское лакомство "моти"

1:23
Еда

Японское десертное лакомство "Моти" состоит из рисового теста, в которое заворачивается разнообразная начинка. Это может быть шоколад, маскарпоне, творожный сыр, а также в середине добавляется ягодка. В результате получается невероятно нежный и необычный десерт. Приготовьте ему по рецепту, которым поделился сайт menunedeli. ru.

Как приготовить японское лакомство "моти"
Фото: Own work by 毒島みるく is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 100 г рисовой муки,
  • 50 г сахара,
  • 180 мл воды,
  • 30 г кукурузного крахмала для присыпки,
  • 70 г творожного сыра,
  • 50 г ягодного ассорти,
  • 3 капли пищевого красителя (по желанию).

Приготовление:

1. Подготовьте свежие ягоды.

2. В миске соедините воду с сахаро и красителем. Всё размешайте, добавив муку. Накройте плёнкой миску и отправьте её в микроволновую печь на пару минут. Остудите.

3. немного крахмала насыпьте на стод Возьмите небольшое количество теста (примерно 1 столовую ложку) и руками раскатайте его в круг. В центр положите чайную ложку творожного сыра и 1 ягоду, затем сформируйте пирожок, собрав края и защипнув их.

4. Повторите этот процесс с остальным тестом и начинкой. Охладите пирожные в холодильнике в течение получаса.

ЯПОНСКИЙ ДЕСЕРТ МОТИ и как его готовить!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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