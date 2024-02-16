Скумбрия в фольге: рыбка, приготовленная таким образом, очень сочная и нежная

Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечь скумбрию в фольге в духовке — это отличная идея со всех точек зрения. Рыбка по рецепту сайта "Гастроном.ру" получается очень нежной и сочной, она просто тает во рту, и при этом для её приготовления не требуется никаких усилий, а также лишнего жира или масла — всё тушится в собственном соку.

Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления скумбрии в фольге вам понадобятся:

— 50 г сливочного масла,

— 0,5 лимона, только сок,

— 1 шт лука репчатого,

— 1 столовая ложка свежей нарезанной петрушки,

— 0,5 столовых ложки свежего нарезанного базилика,

— 2 чайных ложки каперсов,

— соль и перец по вкусу,

— 4 штуки скумбрии.

Итак, приступим к приготовлению:

Сначала вычистите внутренности скумбрии, тщательно промойте рыбу холодной водой, и обсушите её бумажным полотенцем. Размягчите сливочное масло, добавьте лимонный сок, лук, петрушку, базилик, каперсы и приправьте солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Намажьте скумбрию приготовленным маслом с ароматными добавками. Возьмите четыре куска фольги, каждый должен быть примерно в два раза больше размером, чем рыба. Заверните каждую скумбрию отдельно в фольгу так, чтобы было герметично. Разогрейте духовку до 225°C. Положите завернутые в фольгу скумбрии на решётку и запекайте примерно полчаса.