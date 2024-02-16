Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд в Москве рассмотрит иск на $1 млрд к МТС из-за "голой" вечеринки блогера Ивлеевой
Обязан ли водитель отдавать документы полицейскому: что говорит закон
В Севастополе таможенники задержали украденную на Карибах яхту за 30 млн рублей
Газеты и журналы возвращаются в российские магазины
Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку
Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта
В Санкт-Петербурге домашняя собака, которую взяли из приюта, искусала мальчика
OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео
Скумбрия в фольге: рыбка, приготовленная таким образом, очень сочная и нежная

Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку

1:29
Еда

Запечь скумбрию в фольге в духовке — это отличная идея со всех точек зрения. Рыбка по рецепту сайта "Гастроном.ру" получается очень нежной и сочной, она просто тает во рту, и при этом для её приготовления не требуется никаких усилий, а также лишнего жира или масла — всё тушится в собственном соку.

Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку
Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления скумбрии в фольге вам понадобятся:

— 50 г сливочного масла,

— 0,5 лимона, только сок,

— 1 шт лука репчатого,

— 1 столовая ложка свежей нарезанной петрушки,

— 0,5 столовых ложки свежего нарезанного базилика,

— 2 чайных ложки каперсов,

— соль и перец по вкусу,

— 4 штуки скумбрии.

Итак, приступим к приготовлению:

  1. Сначала вычистите внутренности скумбрии, тщательно промойте рыбу холодной водой, и обсушите её бумажным полотенцем.
  2. Размягчите сливочное масло, добавьте лимонный сок, лук, петрушку, базилик, каперсы и приправьте солью и перцем по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Намажьте скумбрию приготовленным маслом с ароматными добавками.
  4. Возьмите четыре куска фольги, каждый должен быть примерно в два раза больше размером, чем рыба. Заверните каждую скумбрию отдельно в фольгу так, чтобы было герметично.
  5. Разогрейте духовку до 225°C. Положите завернутые в фольгу скумбрии на решётку и запекайте примерно полчаса.
Скумбрия в Фольге Запеченная в Духовке / Baked Mackerel / Блюда из Рыбы / Простой Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
TopCor: власти и элита Украины тайно эвакуирует семьи и ценности "подо Львов"

Украинские чиновники и элита тайно эвакуируют семьи на запад страны, руководству городов даны указания "собираться". Народ же останется "живым щитом"...

TopCor: началась тайная эвакуация чиновников и элиты Украины
Настоящий жюльен с куриной грудкой и шампиньонами: всегда беспроигрышное горячее
Проверенный рецепт жюльена: с куриной грудкой и шампиньонами, под сырной корочкой
На вашей клумбе будет настоящее облако из цветов: этот многолетник очарует яркими красками
Это блюдо из непопулярного субпродукта мегаполезное: приготовьте и удивитесь вкусу
В Авдеевке началось бегство ВСУ, армия РФ готовит атаки на Запорожье Дмитрий Плотников Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Обрезаем правильно малину, чтобы улучшить урожайность кустов
Рассказываем о пользе жасмина и о том, как его вырастить
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
С 4 кустов соберёте 12 кг помидоров: этот высокоурожайный сорт помидоров сажают ушлые дачники
Последние материалы
Газеты и журналы возвращаются в российские магазины
Что такое cleanical beauty, и почему этот термин стал актуален сейчас
Залужный пытался дозвониться до Ермака, чтобы прекратили Авдеевскую мясорубку
Скумбрия в фольге: самый простой и диетический способ приготовить эту рыбку
Легендарный биатлонист Уле Эйнар Бьорндален уверен, что доминирование Норвегии и Франции в биатлоне очень плохо для спорта
В Санкт-Петербурге домашняя собака, которую взяли из приюта, искусала мальчика
OpenAI запустила нейросеть, преобразующую текст в видео
Рассказываем о том, как правильно поливать замиокулькас
IT-эксперт Мясоедов призвал резервировать данные на случай сбоя интернета
Невролог Демьяновская объяснила, почему у людей может болеть голова из-за снегопада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников