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Сливочное пиво из "Гарри Поттера" можно приготовить дома: предлагаем рецепт

Рецепт сливочного пива из "Гарри Поттера"

1:11
Еда

Приготовьте это сливочное пиво из "Гарри Поттера". Интерпретация этого напитка любима всеми детьми, а также взрослыми, которые не прочь попробовать такое пиво. Оно безалкогольное и напоминает праздничную версию молочного коктейля, пишет "Меню недели". 

Рецепт сливочного пива из "Гарри Поттера"
Фото: Own work by Shivani shrivastav is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 120 ирисок,
  • 120 г сливок,
  • 100 г мороженого,
  • 200 г лимонада крем-сода,
  • 0,3 ч. л корицы,
  • 1 ч. л. сахарной пудры.

Приготовление:

1. В кастрюлю положите ириски, добавьте 50 г сливок и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, ло получения карамельного соуса.

2. Добавьте мороженое.

3. Всё размешайте миксером.

4. "Пиво" разлейте в два стакана. Объём каждого должен быть не менее 250 г.

5. Добавьте газировку, аккуратно наливая, чтобы образовалась пенная шапка.

6. Взбейте сливки с сахарной пудрой. Выложите сверху.

7. Посыпьте корицей.

Сливочное пиво из "Гарри Поттера" готово!

СЛИВОЧНОЕ ПИВО из ГАРРИ ПОТТЕРА 🍻
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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