Сливочное пиво из "Гарри Поттера" можно приготовить дома: предлагаем рецепт

Приготовьте это сливочное пиво из "Гарри Поттера". Интерпретация этого напитка любима всеми детьми, а также взрослыми, которые не прочь попробовать такое пиво. Оно безалкогольное и напоминает праздничную версию молочного коктейля, пишет "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В кастрюлю положите ириски, добавьте 50 г сливок и поставьте на средний огонь. Варите, помешивая, ло получения карамельного соуса.
2. Добавьте мороженое.
3. Всё размешайте миксером.
4. "Пиво" разлейте в два стакана. Объём каждого должен быть не менее 250 г.
5. Добавьте газировку, аккуратно наливая, чтобы образовалась пенная шапка.
6. Взбейте сливки с сахарной пудрой. Выложите сверху.
7. Посыпьте корицей.
Сливочное пиво из "Гарри Поттера" готово!
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