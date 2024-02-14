Рамен — простое и питательное блюдо, которое легко приготовить дома

Рамен — это питательная пшеничная лапша, приправленная ароматным бульоном, кусочками мяса и свежими овощами. Этот рецепт один из самых простых. Суп насыщенный и вкусный, приготовленный из доступных ингредиентов. Рецептом поделился сайт "Меню недели".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Тщательно промойте куриное филе. При необходимости удалите излишки жира и нарежьте мясо на небольшие кусочки.
2. Переложите курицу в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на умеренный огонь.
3. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты на среднем огне.
4. Выньте мясо на дуршлаг, а первый бульон слейте. Тщательно промойте кусочки курицы под проточной холодной водой.
5. Верните промытое мясо в чистую кастрюлю, залейте около 0,9-1 литра воды, поставьте на умеренный огонь и доведите до кипения.
6. Очистите, промойте и обсушите морковь, затем нарежьте её тонкой соломкой.
7. Добавьте нарезанную морковь в кастрюлю к мясу.
8. Очистите перец от семян, промойте проточной водой и обсушите салфеткой. Затем нарежьте тонкой соломкой.
9. Добавьте перец в кастрюлю.
10. Сполосните стебли сельдерея и нарежьте их тонкими кусочками. Добавьте в кастрюлю, перемешайте и доведите до кипения.
11. Добавьте в кастрюлю соевый соус и растительное масло. Подсолите по вкусу и доведите до закипания. Варите на небольшом огне 8-10 минут.
12. Сварите яйцо.
13. В кипящую подсоленную воду добавьте лапшу и варите 5-6 минут на небольшом огне.
14. Откиньте лапшу на дуршлаг и промойте горячей водой. Несколько раз встряхните, чтобы стекла вся лишняя жидкость.
15. Положите лапшу в глубокую миску и добавьте мясной бульон с кусочками мяса и овощей.
16. Промойте и обсушите зелёный лук. Нарежьте его кусочками.
17. Очистите яйцо и разрежьте его пополам.
18. Добавьте половинку яйца и посыпьте рубленым зелёным луком. Подавайте к столу. Сначала ешьте твердые ингредиенты палочками, не перемешивая содержимое тарелки. В последнюю очередь наслаждайтесь бульоном.
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