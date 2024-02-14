Рамен — простое и питательное блюдо, которое легко приготовить дома

Рецепт рамена с курицей

2:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Рамен — это питательная пшеничная лапша, приправленная ароматным бульоном, кусочками мяса и свежими овощами. Этот рецепт один из самых простых. Суп насыщенный и вкусный, приготовленный из доступных ингредиентов. Рецептом поделился сайт "Меню недели".

Фото: Own work by Ocdp is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты:

325 г куриного филе,

60 г сладкого перца,

50 г моркови,

20 г стеблевого сельдерея,

70 г лапши,

1 яйцо,

10 г зелёного лука,

15 мо соевого соуса,

5 мл растительного масла,

соль — по вкусу.

Приготовление:

1. Тщательно промойте куриное филе. При необходимости удалите излишки жира и нарежьте мясо на небольшие кусочки.

2. Переложите курицу в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на умеренный огонь.

3. Доведите до кипения и варите 2-3 минуты на среднем огне.

4. Выньте мясо на дуршлаг, а первый бульон слейте. Тщательно промойте кусочки курицы под проточной холодной водой.

5. Верните промытое мясо в чистую кастрюлю, залейте около 0,9-1 литра воды, поставьте на умеренный огонь и доведите до кипения.

6. Очистите, промойте и обсушите морковь, затем нарежьте её тонкой соломкой.

7. Добавьте нарезанную морковь в кастрюлю к мясу.

8. Очистите перец от семян, промойте проточной водой и обсушите салфеткой. Затем нарежьте тонкой соломкой.

9. Добавьте перец в кастрюлю.

10. Сполосните стебли сельдерея и нарежьте их тонкими кусочками. Добавьте в кастрюлю, перемешайте и доведите до кипения.

11. Добавьте в кастрюлю соевый соус и растительное масло. Подсолите по вкусу и доведите до закипания. Варите на небольшом огне 8-10 минут.

12. Сварите яйцо.

13. В кипящую подсоленную воду добавьте лапшу и варите 5-6 минут на небольшом огне.

14. Откиньте лапшу на дуршлаг и промойте горячей водой. Несколько раз встряхните, чтобы стекла вся лишняя жидкость.

15. Положите лапшу в глубокую миску и добавьте мясной бульон с кусочками мяса и овощей.

16. Промойте и обсушите зелёный лук. Нарежьте его кусочками.

17. Очистите яйцо и разрежьте его пополам.

18. Добавьте половинку яйца и посыпьте рубленым зелёным луком. Подавайте к столу. Сначала ешьте твердые ингредиенты палочками, не перемешивая содержимое тарелки. В последнюю очередь наслаждайтесь бульоном.