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Бурый рис - отличный продукт для здорового питания. Рассказываем, как его варить

Как сварить бурый рис

0:57
Еда

Много людей старается перейти на здоровое питание. Бурый рис является гораздо более полезным продуктом по сравнению с обычным рисом. Не все знают, как его правильно варить. Сайт "Меню недели" поделился, как приготовить идеальный бурый риск.

Как сварить бурый рис
Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 200 г бурого риса,
  • 425 мл воды,
  • 5 г соли.

Приготовление:

1. Тщательно промойте рис.

2. Положите крупу в ёмкость с толстым дном и залейте водой.

3. Залейте водой и поставьте ёмкость на огонь, доведите до кипения.

4. Сразу после закипания воды положите соль, уменьшите огонь до минимума. Варите рис под закрытой крышкой полчаса.

5. После этого выключите огонь и оставьте рис под крышкой ещё на 10-15 минут.

6. Перемешайте рис. Гарнир готов.

Как правильно варить БУРЫЙ РИС в кастрюле? Рецепт рассыпчатого бурого риса - зернышко к зернышку
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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