Бурый рис - отличный продукт для здорового питания. Рассказываем, как его варить

Много людей старается перейти на здоровое питание. Бурый рис является гораздо более полезным продуктом по сравнению с обычным рисом. Не все знают, как его правильно варить. Сайт "Меню недели" поделился, как приготовить идеальный бурый риск.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Тщательно промойте рис.
2. Положите крупу в ёмкость с толстым дном и залейте водой.
3. Залейте водой и поставьте ёмкость на огонь, доведите до кипения.
4. Сразу после закипания воды положите соль, уменьшите огонь до минимума. Варите рис под закрытой крышкой полчаса.
5. После этого выключите огонь и оставьте рис под крышкой ещё на 10-15 минут.
6. Перемешайте рис. Гарнир готов.
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