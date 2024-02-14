Бурый рис - отличный продукт для здорового питания. Рассказываем, как его варить

Как сварить бурый рис

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Много людей старается перейти на здоровое питание. Бурый рис является гораздо более полезным продуктом по сравнению с обычным рисом. Не все знают, как его правильно варить. Сайт "Меню недели" поделился, как приготовить идеальный бурый риск.

Фото: Own work by ProjectManhattan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

200 г бурого риса,

425 мл воды,

5 г соли.

Приготовление:

1. Тщательно промойте рис.

2. Положите крупу в ёмкость с толстым дном и залейте водой.

3. Залейте водой и поставьте ёмкость на огонь, доведите до кипения.

4. Сразу после закипания воды положите соль, уменьшите огонь до минимума. Варите рис под закрытой крышкой полчаса.

5. После этого выключите огонь и оставьте рис под крышкой ещё на 10-15 минут.

6. Перемешайте рис. Гарнир готов.