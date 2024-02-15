Пельменный суп в мультиварке вы еще не пробовали: готовится с овощами очень быстро

Суп с пельменями можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке, что намного проще. Суп с пельменями по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" в мультиварке готовится очень просто — хозяйке нужно только нарезать овощи, остальное умное устройство сделает самостоятельно.
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
400 г пельменей,
1 луковица,
2-3 картофелины,
1 морковь,
1 стебель сельдерея,
по 1 ст. л. растительного и сливочного масла,
1 ч. л. соли,
2-2,5 л воды,
чёрный перец, приправа — по вкусу,
пучок свежей зелени.
Приготовление
Нарежьте картофель средними кусочками, а лук и сельдерей — мелкими. Морковь нарежьте соломкой.
Включите режим "Жарка" на мультиварке и разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте морковь с луком и готовьте их около 5 минут.
Добавьте в мультиварку картошку, замороженные пельмени, соль, перец и приправу по вашему вкусу. Залейте горячей водой и хорошо перемешайте.
Закройте крышку мультиварки и установите режим для варки супа на полчаса.
Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.
Готовый суп с пельменями будет очень вкусным и сытным. Приятного аппетита!
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