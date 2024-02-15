Пельменный суп в мультиварке вы еще не пробовали: готовится с овощами очень быстро

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Суп с пельменями: без хлопот готовится в мультиварке

1:20
Еда

Суп с пельменями можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке, что намного проще. Суп с пельменями по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" в мультиварке готовится очень просто — хозяйке нужно только нарезать овощи, остальное умное устройство сделает самостоятельно.

Суп с пельменями: без хлопот готовится в мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 400 г пельменей,
  • 1 луковица,
  • 2-3 картофелины,
  • 1 морковь,
  • 1 стебель сельдерея,
  • по 1 ст. л. растительного и сливочного масла,
  • 1 ч. л. соли,
  • 2-2,5 л воды,
  • чёрный перец, приправа — по вкусу,
  • пучок свежей зелени.

Приготовление

  1. Нарежьте картофель средними кусочками, а лук и сельдерей — мелкими. Морковь нарежьте соломкой.
  2. Включите режим "Жарка" на мультиварке и разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте морковь с луком и готовьте их около 5 минут.
  3. Добавьте в мультиварку картошку, замороженные пельмени, соль, перец и приправу по вашему вкусу. Залейте горячей водой и хорошо перемешайте.
  4. Закройте крышку мультиварки и установите режим для варки супа на полчаса.
  5. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.

Готовый суп с пельменями будет очень вкусным и сытным. Приятного аппетита!

ВКУСНЫЙ СУП С ПЕЛЬМЕНЯМИ В МУЛЬТИВАРКЕ 🍲ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ СУПА ИЗ ПЕЛЬМЕНЕЙ #РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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