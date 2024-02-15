Пельменный суп в мультиварке вы еще не пробовали: готовится с овощами очень быстро

Суп с пельменями: без хлопот готовится в мультиварке

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп с пельменями можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке, что намного проще. Суп с пельменями по рецепту сайта "Лайфхакер.ру" в мультиварке готовится очень просто — хозяйке нужно только нарезать овощи, остальное умное устройство сделает самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

400 г пельменей,

1 луковица,

2-3 картофелины,

1 морковь,

1 стебель сельдерея,

по 1 ст. л. растительного и сливочного масла,

1 ч. л. соли,

2-2,5 л воды,

чёрный перец, приправа — по вкусу,

пучок свежей зелени.

Приготовление

Нарежьте картофель средними кусочками, а лук и сельдерей — мелкими. Морковь нарежьте соломкой. Включите режим "Жарка" на мультиварке и разогрейте сливочное и растительное масло. Добавьте морковь с луком и готовьте их около 5 минут. Добавьте в мультиварку картошку, замороженные пельмени, соль, перец и приправу по вашему вкусу. Залейте горячей водой и хорошо перемешайте. Закройте крышку мультиварки и установите режим для варки супа на полчаса. Перед подачей посыпьте рубленой зеленью.

Готовый суп с пельменями будет очень вкусным и сытным. Приятного аппетита!