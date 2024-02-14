Приготовьте вместо чёрного чая этот ароматный напиток: наполнит ваши вечера теплотой и уютом

Ароматный чай с ягодами

0:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вместо обычного чёрного чая этот полезный напиток. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: Own work by Vyacheslav Argenberg is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Ингредиенты:

100 г вишни,

100 г малины,

30 мл сиропа лесного ореха,

20 г лимона,

20 г апельсина,

700 мл кипятка.

Приготовление:

1. В чайник положите ягоды вишни, малины, влейте сироп.

2. Добавьте дольки лимона и апельсина.

3. Залейте содержимое горячей водой. Настаивайте напиток в течение пяти минут.

Ароматный чай готов.