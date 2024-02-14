Приготовьте вместо чёрного чая этот ароматный напиток: наполнит ваши вечера теплотой и уютом

Приготовьте вместо обычного чёрного чая этот полезный напиток. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. В чайник положите ягоды вишни, малины, влейте сироп.
2. Добавьте дольки лимона и апельсина.
3. Залейте содержимое горячей водой. Настаивайте напиток в течение пяти минут.
Ароматный чай готов.
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