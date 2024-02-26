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Врач-токсиколог: "Нельзя есть сырые артишоки в больших количествах"

Врач рассказал о пользе и вреде артишоков

1:49
Еда

Артишок — это съедобный цветок родом из Средиземноморья. При выборе этого продукта нужно обращать внимание на его цвет, форму, размер и состояние стебля, отмечает врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Врач рассказал о пользе и вреде артишоков
Фото: flickr.com by liz west is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Свежий и пригодный к употреблению артишок должен иметь тёмно-зелёный цвет, без желтых пятен, его головка плотно закрыта и чешуйки прижаты друг к другу. Самый лучший размер для артишока — до 10 сантиметров, более крупные цветки будут жёсткими даже после приготовления. Стебель не должен иметь потемнений, следов гнили и плесени", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.

Артишок обладает следующими полезными свойствами для организма:

  • источник антиоксидантов (помогает защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами);
  • улучшает здоровье печени, стимулирует выработку желчи, которая помогает выводить токсины из печени;
  • снижает уровень холестерина;
  • улучшает пищеварение (артишоки богаты клетчаткой, которая может улучшить пищеварение и предотвратить запоры);
  • способствует похудению (эти цветки низкокалорийны и богаты клетчаткой, надолго насыщают).

Самый простой способ приготовить артишоки — сварить их. Просто готовить их в подсоленной воде и довести до мягкости. Можно и на пару, так в нём сохраняется наибольшее количество питательных веществ. Жареные артишоки — это вкусное и хрустящее блюдо, но далеко не самое полезное. Сырой артишок можно есть, добавляя в салаты или сэндвичи.

Нельзя есть сырые артишоки в больших количествах, так как они могут вызвать газообразование и вздутие живота. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, перед употреблением артишоков в пищу следует обратиться к врачу.

Артишок - царский деликатес или целебное средство?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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