Врач-токсиколог: "Нельзя есть сырые артишоки в больших количествах"

Артишок — это съедобный цветок родом из Средиземноморья. При выборе этого продукта нужно обращать внимание на его цвет, форму, размер и состояние стебля, отмечает врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
"Свежий и пригодный к употреблению артишок должен иметь тёмно-зелёный цвет, без желтых пятен, его головка плотно закрыта и чешуйки прижаты друг к другу. Самый лучший размер для артишока — до 10 сантиметров, более крупные цветки будут жёсткими даже после приготовления. Стебель не должен иметь потемнений, следов гнили и плесени", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач.
Артишок обладает следующими полезными свойствами для организма:
Самый простой способ приготовить артишоки — сварить их. Просто готовить их в подсоленной воде и довести до мягкости. Можно и на пару, так в нём сохраняется наибольшее количество питательных веществ. Жареные артишоки — это вкусное и хрустящее блюдо, но далеко не самое полезное. Сырой артишок можно есть, добавляя в салаты или сэндвичи.
Нельзя есть сырые артишоки в больших количествах, так как они могут вызвать газообразование и вздутие живота. Если у вас есть проблемы с желчным пузырем, перед употреблением артишоков в пищу следует обратиться к врачу.
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