Удивительная смесь американо, сиропа, виски и взбитых сливок: приготовьте дома ирландский напиток

Кофе по-ирландски: этот волшебный напиток любят не только в Ирландии

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

В состав кофе по-ирландски входит виски, а значит, этот напиток получается во всех смыслах крепким. Кофе американо в этом рецепте от сайта KP. RU благополучно соседствует не только с некоторым количеством алкоголя, но и со взбитыми сливками, рождая поистине необыкновенное сочетание!

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Для приготовления кофе по-ирландски вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 90 мл виски,

— 240 мл кофе американо,

— 90 мл сливок (содержание жира 32%),

— 30 г сахара,

— 30 г чистой питьевой воды.

Приготовление

Вначале приготовим сироп из воды и сахара. Для этого в небольшой кастрюле смешаем воду и сахар, затем разведем смесь на среднем огне до полного растворения сахара. После этого охладим сироп. Вариантов варки кофе много, поэтому выберите крепость, которая подходит вам больше всего. Можно использовать кофе американо, который предварительно приготовлен с помощью кофемашины или традиционного способа заваривания. Далее возьмите два стеклянных бокала и в каждый налейте по половине сиропа, виски и горячего кофе. Теперь перейдем к приготовлению взбитых сливок. Возьмите охлажденные сливки с жирностью 32% и с помощью блендера взбейте их до образования густой консистенции. Убедитесь, что сливки не стали слишком плотными или жидкими. Аккуратно выложите взбитые сливки на поверхность кофе в бокалах, предварительно снимите шапку сливок с небольшим погружением в кофейный напиток.

Теперь ваш кофе по-ирландски готов к употреблению! Наслаждайтесь божественным вкусом и энергичным бодрствованием, которые приносит этот напиток.