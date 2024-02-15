Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет поддержания идеального вида стиральной машины: безопасное отбеливание и свежесть
Верховный суд отклонил иск Надеждина
Поляки закупаются конфетами и бензином в России
Супруга Брюса Уиллиса показала фото с больным мужем
Упражнения для восстановления сил после тренировки
Умное соседство: Какие растения делают идеальных "компаньонов" для укропа в огороде
Как избежать повреждения обуви вашей собакой: три причины и их решения
Инновации на кухне: замена муке в подливе для вкусных и густых соусов
Этот виноград любят женщины
Удивительная смесь американо, сиропа, виски и взбитых сливок: приготовьте дома ирландский напиток

Кофе по-ирландски: этот волшебный напиток любят не только в Ирландии

1:45
Еда

В состав кофе по-ирландски входит виски, а значит, этот напиток получается во всех смыслах крепким. Кофе американо в этом рецепте от сайта KP. RU благополучно соседствует не только с некоторым количеством алкоголя, но и со взбитыми сливками, рождая поистине необыкновенное сочетание!

Кофе по-ирландски: этот волшебный напиток любят не только в Ирландии
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления кофе по-ирландски вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 90 мл виски,

— 240 мл кофе американо,

— 90 мл сливок (содержание жира 32%),

— 30 г сахара,

— 30 г чистой питьевой воды.

Приготовление

  1. Вначале приготовим сироп из воды и сахара. Для этого в небольшой кастрюле смешаем воду и сахар, затем разведем смесь на среднем огне до полного растворения сахара. После этого охладим сироп.
  2. Вариантов варки кофе много, поэтому выберите крепость, которая подходит вам больше всего. Можно использовать кофе американо, который предварительно приготовлен с помощью кофемашины или традиционного способа заваривания.
  3. Далее возьмите два стеклянных бокала и в каждый налейте по половине сиропа, виски и горячего кофе.
  4. Теперь перейдем к приготовлению взбитых сливок. Возьмите охлажденные сливки с жирностью 32% и с помощью блендера взбейте их до образования густой консистенции. Убедитесь, что сливки не стали слишком плотными или жидкими.
  5. Аккуратно выложите взбитые сливки на поверхность кофе в бокалах, предварительно снимите шапку сливок с небольшим погружением в кофейный напиток.

Теперь ваш кофе по-ирландски готов к употреблению! Наслаждайтесь божественным вкусом и энергичным бодрствованием, которые приносит этот напиток.

Ирландский кофе — Irish Coffee — рецепт коктейля Едим ТВ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Как успешно вырастить крыжовник и получать хорошие урожаи
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Сводка с фронта: в Авдеевке бывшие "азовцы"* позорно отступили, на очереди штурм Часов Яра
В Авдеевке ВСУ бросают позиции, из Крынок выходят украинские войска Дмитрий Плотников Фермеры шести стран ЕС согласовали антиукраинские протесты Любовь Степушова Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Последние материалы
Глава Федерации лыжных гонок РФ Вяльбе: иностранные спортсмены завидуют России
WP: важнейшее решение по Украине принимается не в Москве и не в Киеве
ВСУ совершили новый теракт в Белгороде
Закон о запрете передачи долга за ЖКУ коллекторам одобрен комитетом Госдумы
Yandex N.V. одобрил сделку по продаже российского бизнеса
Такер Карлсон выяснил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США
Девушка выжила после падения с 20-го этажа
ВСУ нанесли ракетный удар по ТЦ в Белгороде
В Гомельской области Белоруссии произошёл террористический инцидент
Российские спортсмены не попали в десятку лучших защитников Национальной хоккейной лиги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников