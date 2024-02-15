Мини-чизкейк "Розовый бархат": очень изысканный, манит нотками белого шоколада

Разломите белый шоколад и растопите его. Можно сделать это либо в микроволновке, либо на водяной бане.
В отдельной миске смешайте крем-сыр и сахар. Добавьте яйцо, краситель пищевой для придания розового цвета (по вашему выбору) и ванилин. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.
Смажьте небольшие формочки растительным маслом. Выложите в них приготовленную смесь равномерно.
Поставьте формочки в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 30 минут.
После окончания приготовления остудите мини-чизкейк. Чтобы придать ему дополнительную насыщенность вкуса и закрепить текстуру, рекомендуется охладить в холодильнике на несколько часов перед подачей.
Если вы хотите добавить основу к вашему чизкейку, смешайте 100 г измельченного шоколадного печенья, 1 столовую ложку какао, 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Созданную основу распределите на дно формы перед добавлением сверху начинки и выпекайте оба слоя (основу и начинку) вместе.
Наслаждайтесь вашим мини-чизкейком "Розовый бархат"! Это отличный выбор для романтического вечера или особого праздника. Приятного аппетита!
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Чизкейк с клубничным конфи 🍓без выпечки. Муссовые Пирожные.❤️Mini cheesecake
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