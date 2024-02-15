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Мини-чизкейк "Розовый бархат": очень изысканный, манит нотками белого шоколада

Мини-чизкейк "Розовый бархат": сладкоежки не останутся равнодушными

2:06
Еда

Возьмите на вооружение рецепт мини-чизкейка "Розовый бархат" с использованием белого шоколада. Это отличное блюдо, которым вы можете удивить и порадовать своего любимого человека.

Мини-чизкейк "Розовый бархат": сладкоежки не останутся равнодушными
Фото: commons.wikimedia.org by Jamie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рецепт, предложенный сайтом "Лайфхакер.ру", очень простой, и вы сможете без труда справиться с его приготовлением самостоятельно.

Ингредиенты:

- 100 г белого шоколада,

- 220 г крем-сыра,

- 50 г сахара,

- 1 яйцо,

- краситель пищевой (красный),

- щепотка ванилина,

- 1 столовая ложка какао,

- небольшое количество растительного масла.

Для основы (по желанию):

  • 100 г печенья (шоколадного),
  • 1 столовых ложки сахара,
  • 1 столовых ложки какао,
  • 2 столовых ложки сливочного масла (растопленного).

Приготовление:

  1. Разломите белый шоколад и растопите его. Можно сделать это либо в микроволновке, либо на водяной бане.
  2. В отдельной миске смешайте крем-сыр и сахар. Добавьте яйцо, краситель пищевой для придания розового цвета (по вашему выбору) и ванилин. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.
  3. Смажьте небольшие формочки растительным маслом. Выложите в них приготовленную смесь равномерно.
  4. Поставьте формочки в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 30 минут.
  5. После окончания приготовления остудите мини-чизкейк. Чтобы придать ему дополнительную насыщенность вкуса и закрепить текстуру, рекомендуется охладить в холодильнике на несколько часов перед подачей.
  6. Если вы хотите добавить основу к вашему чизкейку, смешайте 100 г измельченного шоколадного печенья, 1 столовую ложку какао, 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Созданную основу распределите на дно формы перед добавлением сверху начинки и выпекайте оба слоя (основу и начинку) вместе.

Наслаждайтесь вашим мини-чизкейком "Розовый бархат"! Это отличный выбор для романтического вечера или особого праздника. Приятного аппетита!

Чизкейк с клубничным конфи 🍓без выпечки. Муссовые Пирожные.❤️Mini cheesecake
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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