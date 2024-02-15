Мини-чизкейк "Розовый бархат": очень изысканный, манит нотками белого шоколада

Мини-чизкейк "Розовый бархат": сладкоежки не останутся равнодушными

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Возьмите на вооружение рецепт мини-чизкейка "Розовый бархат" с использованием белого шоколада. Это отличное блюдо, которым вы можете удивить и порадовать своего любимого человека.

Фото: commons.wikimedia.org by Jamie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Рецепт, предложенный сайтом "Лайфхакер.ру", очень простой, и вы сможете без труда справиться с его приготовлением самостоятельно.

Ингредиенты:

- 100 г белого шоколада,

- 220 г крем-сыра,

- 50 г сахара,

- 1 яйцо,

- краситель пищевой (красный),

- щепотка ванилина,

- 1 столовая ложка какао,

- небольшое количество растительного масла.

Для основы (по желанию):

100 г печенья (шоколадного),

1 столовых ложки сахара,

1 столовых ложки какао,

2 столовых ложки сливочного масла (растопленного).

Приготовление:

Разломите белый шоколад и растопите его. Можно сделать это либо в микроволновке, либо на водяной бане. В отдельной миске смешайте крем-сыр и сахар. Добавьте яйцо, краситель пищевой для придания розового цвета (по вашему выбору) и ванилин. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь. Смажьте небольшие формочки растительным маслом. Выложите в них приготовленную смесь равномерно. Поставьте формочки в разогретую до 180 °C духовку и выпекайте около 30 минут. После окончания приготовления остудите мини-чизкейк. Чтобы придать ему дополнительную насыщенность вкуса и закрепить текстуру, рекомендуется охладить в холодильнике на несколько часов перед подачей. Если вы хотите добавить основу к вашему чизкейку, смешайте 100 г измельченного шоколадного печенья, 1 столовую ложку какао, 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Созданную основу распределите на дно формы перед добавлением сверху начинки и выпекайте оба слоя (основу и начинку) вместе.

Наслаждайтесь вашим мини-чизкейком "Розовый бархат"! Это отличный выбор для романтического вечера или особого праздника. Приятного аппетита!