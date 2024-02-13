Всего три ингредиента и вкуснейшие вафли у вас на столе - приготовьте, когда нужен десерт к чаю

Рецепт вафель с ореховой пастой

0:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется быстрой вкуснятины к чаю, приготовьте эти вафли. Рецептом поделился Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день".

Фото: flickr.com by Parkerman & Christie from San Diego, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

2 яйца,

4 столовые ложки ореховой пасты,

половина чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

1. Соедините яйца с ореховой пастой и разрыхлителем. Всё размешайте.

2. Выпекайте вафли в разогретой вафельнице до готовности.