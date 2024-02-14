Красивый салат "Страстное сердце": то, что нужно на столе в честь Дня всех влюблённых!

Удивите свою вторую половинку вкусным, сытным и красиво оформленным салатом "Страстное сердце". Это блюдо легко сделать, для него нужны простые и доступные ингредиенты, что позволяет каждой хозяйке справиться с его приготовлением. Зато выглядит салат "Страстное сердце" от сайта TutKnow.ru очень эффектно!
Фото: flickr.com by ppacificvancouver is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 200 г куриной грудки,
— 3 клубня картофеля,
— 1 морковь,
— 2 яйца,
— 1 гранат,
— 100 г твёрдого сыра,
— майонез — по вкусу,
— соль — по вкусу.
Приготовление салата "Страстное сердце":
Отварите картофель, морковь и куриную грудку до готовности. Яйца сварите вкрутую.
Очистите и нашинкуйте картофель и морковь. Отдельно разделите белки и желтки яиц. Тёркой натрите все ингредиенты, включая сыр.
Мелко нарежьте куриную грудку.
Очистите гранат, выделите зёрнышки.
Соберите салат. На плоской тарелке выложите слой картофеля в форме сердца и смажьте его майонезом. Можно использовать форму в виде сердца.
На картофель выложите слой куриной грудки и сверху сделайте рисунок из майонеза.
На следующий слой положите морковь и нанесите небольшое количество майонеза.
Затем равномерно распределите натёртые белки, а сверху посыпьте яркими желтками.
По центру салата выложите ягодки граната в форме сердца, а по краю посыпьте тёртым сыром. Можно также украсить края салата сырной стружкой.
Готовый салат "Страстное сердце" будет превосходным дополнением к вашему столу и порадует вашу половинку. Приятного аппетита!
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