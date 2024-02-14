Красивый салат "Страстное сердце": то, что нужно на столе в честь Дня всех влюблённых!

Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите свою вторую половинку вкусным, сытным и красиво оформленным салатом "Страстное сердце". Это блюдо легко сделать, для него нужны простые и доступные ингредиенты, что позволяет каждой хозяйке справиться с его приготовлением. Зато выглядит салат "Страстное сердце" от сайта TutKnow.ru очень эффектно!

Фото: flickr.com by ppacificvancouver is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 200 г куриной грудки,

— 3 клубня картофеля,

— 1 морковь,

— 2 яйца,

— 1 гранат,

— 100 г твёрдого сыра,

— майонез — по вкусу,

— соль — по вкусу.

Приготовление салата "Страстное сердце":

Отварите картофель, морковь и куриную грудку до готовности. Яйца сварите вкрутую. Очистите и нашинкуйте картофель и морковь. Отдельно разделите белки и желтки яиц. Тёркой натрите все ингредиенты, включая сыр. Мелко нарежьте куриную грудку. Очистите гранат, выделите зёрнышки. Соберите салат. На плоской тарелке выложите слой картофеля в форме сердца и смажьте его майонезом. Можно использовать форму в виде сердца. На картофель выложите слой куриной грудки и сверху сделайте рисунок из майонеза. На следующий слой положите морковь и нанесите небольшое количество майонеза. Затем равномерно распределите натёртые белки, а сверху посыпьте яркими желтками. По центру салата выложите ягодки граната в форме сердца, а по краю посыпьте тёртым сыром. Можно также украсить края салата сырной стружкой.

Готовый салат "Страстное сердце" будет превосходным дополнением к вашему столу и порадует вашу половинку. Приятного аппетита!