Грибной салат с руколой: подаётся тёплым, можно готовить из любых грибов

Тёплый грибной салат с руколой: отличное начало романтического ужина

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот тёплый салат с грибами в сочетании с нежной руколой и шнитт-луком станет идеальным началом для вашего романтического ужина или просто замечательной закуской на любой случай.

Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Благодаря тому, что эта закуска от сайта KP.RU подаётся в тёплом виде, вкус входящих в её состав грибов раскрывается особенно полно и многогранно.

Ингредиенты:

900 г грибов (любого вида, свежих или замороженных),

30 г шнитт-лука,

200 г руколы,

3-4 зубчика чеснока,

150 г сливочного масла,

80 мл оливкового масла,

100 мл соевого соуса,

сок половины лимона,

кунжут — по вкусу.

Приготовление

Используйте любые виды грибов, такие как шампиньоны, вешенки, шиитаке или белые грибы, которые можно взять как свежие, так и замороженные. Возьмите сковороду, разогрейте на ней сливочное масло и обжарьте грибы до золотистого цвета. Нарежьте чеснок мелко и выдавите сок лимона. В миске соедините соевый соус, оливковое масло, чеснок и лимонный сок, перемешайте и дайте заправке настояться. Добавьте заправку в слегка остывшие грибы и тщательно перемешайте.

Подавайте салат, украсив его руколой, шнитт-луком и посыпав кунжутом. Наслаждайтесь этим прекрасным и вкусным тёплым грибным салатом!