Грибной салат с руколой: подаётся тёплым, можно готовить из любых грибов

Этот тёплый салат с грибами в сочетании с нежной руколой и шнитт-луком станет идеальным началом для вашего романтического ужина или просто замечательной закуской на любой случай.
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.
Благодаря тому, что эта закуска от сайта KP.RU подаётся в тёплом виде, вкус входящих в её состав грибов раскрывается особенно полно и многогранно.
Ингредиенты:
900 г грибов (любого вида, свежих или замороженных),
30 г шнитт-лука,
200 г руколы,
3-4 зубчика чеснока,
150 г сливочного масла,
80 мл оливкового масла,
100 мл соевого соуса,
сок половины лимона,
кунжут — по вкусу.
Приготовление
Используйте любые виды грибов, такие как шампиньоны, вешенки, шиитаке или белые грибы, которые можно взять как свежие, так и замороженные. Возьмите сковороду, разогрейте на ней сливочное масло и обжарьте грибы до золотистого цвета.
Нарежьте чеснок мелко и выдавите сок лимона. В миске соедините соевый соус, оливковое масло, чеснок и лимонный сок, перемешайте и дайте заправке настояться.
Добавьте заправку в слегка остывшие грибы и тщательно перемешайте.
Подавайте салат, украсив его руколой, шнитт-луком и посыпав кунжутом. Наслаждайтесь этим прекрасным и вкусным тёплым грибным салатом!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ