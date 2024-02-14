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Грибной салат с руколой: подаётся тёплым, можно готовить из любых грибов

Тёплый грибной салат с руколой: отличное начало романтического ужина

1:25
Еда

Этот тёплый салат с грибами в сочетании с нежной руколой и шнитт-луком станет идеальным началом для вашего романтического ужина или просто замечательной закуской на любой случай.

Тёплый грибной салат с руколой: отличное начало романтического ужина
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under CC BY 2.0.

Благодаря тому, что эта закуска от сайта KP.RU подаётся в тёплом виде, вкус входящих в её состав грибов раскрывается особенно полно и многогранно.

Ингредиенты:

  • 900 г грибов (любого вида, свежих или замороженных),
  • 30 г шнитт-лука,
  • 200 г руколы,
  • 3-4 зубчика чеснока,
  • 150 г сливочного масла,
  • 80 мл оливкового масла,
  • 100 мл соевого соуса,
  • сок половины лимона,
  • кунжут — по вкусу.

Приготовление

  1. Используйте любые виды грибов, такие как шампиньоны, вешенки, шиитаке или белые грибы, которые можно взять как свежие, так и замороженные. Возьмите сковороду, разогрейте на ней сливочное масло и обжарьте грибы до золотистого цвета.
  2. Нарежьте чеснок мелко и выдавите сок лимона. В миске соедините соевый соус, оливковое масло, чеснок и лимонный сок, перемешайте и дайте заправке настояться.
  3. Добавьте заправку в слегка остывшие грибы и тщательно перемешайте.

Подавайте салат, украсив его руколой, шнитт-луком и посыпав кунжутом. Наслаждайтесь этим прекрасным и вкусным тёплым грибным салатом!

Тёплый Салат из Четырех Видов Грибов
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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