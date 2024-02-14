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Розовые блинчики на 14 февраля: своим красивым цветом они обязаны свекольному соку

Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых

1:37
Еда

Рецепт розовых блинчиков на молоке предполагает использование свекольного сока для придания им необычного цвета. Блинчики нежно-розового цвета по рецепту сайта RussianFood. com станут отличным признанием в любви утром 14 февраля!

Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых
Фото: flickr.com by gogatsby is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

  • 180 мл молока;
  • 2 яйца;
  • 300 г свеклы;
  • 50 г сливочного масла;
  • 160 г муки;
  • щепотка соли;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. растительного масла (смазывать сковороду).

Приготовление

  1. Сначала приготовьте свекольный сок. Для этого сварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и нарежьте её на кусочки. Положите свеклу в блендер и измельчите до получения пюре. Через марлю выдавите сок из свеклы.
  2. В большой миске смешайте яйца, молоко, сахар и соль, хорошо взбейте до однородности. Затем добавьте свежесваренный свекольный сок и вновь перемешайте. Постепенно добавляйте муку и продолжайте взбивать, пока не получите гладкое тесто. Дайте тесту постоять около 15 минут.
  3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и смажьте ее маслом. Положите небольшую порцию теста на сковороду и равномерно распределите его по дну. Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Готовые розовые блинчики можно подавать с вареньем, сметаной, свежими фруктами или сиропами по вашему вкусу.

Их необычный цвет и нежный вкус станут прекрасным украшением вашего завтрака или десерта.

Розовые блинчики - рецепт от Woman.ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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