Розовые блинчики на 14 февраля: своим красивым цветом они обязаны свекольному соку

Рецепт розовых блинчиков на молоке предполагает использование свекольного сока для придания им необычного цвета. Блинчики нежно-розового цвета по рецепту сайта RussianFood. com станут отличным признанием в любви утром 14 февраля!
Фото: flickr.com by gogatsby is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
180 мл молока;
2 яйца;
300 г свеклы;
50 г сливочного масла;
160 г муки;
щепотка соли;
2 ст. л. сахара;
2 ст. л. растительного масла (смазывать сковороду).
Приготовление
Сначала приготовьте свекольный сок. Для этого сварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и нарежьте её на кусочки. Положите свеклу в блендер и измельчите до получения пюре. Через марлю выдавите сок из свеклы.
В большой миске смешайте яйца, молоко, сахар и соль, хорошо взбейте до однородности. Затем добавьте свежесваренный свекольный сок и вновь перемешайте. Постепенно добавляйте муку и продолжайте взбивать, пока не получите гладкое тесто. Дайте тесту постоять около 15 минут.
Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и смажьте ее маслом. Положите небольшую порцию теста на сковороду и равномерно распределите его по дну. Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые розовые блинчики можно подавать с вареньем, сметаной, свежими фруктами или сиропами по вашему вкусу.
Их необычный цвет и нежный вкус станут прекрасным украшением вашего завтрака или десерта.
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