Розовые блинчики на 14 февраля: своим красивым цветом они обязаны свекольному соку

Розовые блинчики на молоке: чудесный завтрак на День всех влюблённых

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт розовых блинчиков на молоке предполагает использование свекольного сока для придания им необычного цвета. Блинчики нежно-розового цвета по рецепту сайта RussianFood. com станут отличным признанием в любви утром 14 февраля!

Фото: flickr.com by gogatsby is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

180 мл молока;

2 яйца;

300 г свеклы;

50 г сливочного масла;

160 г муки;

щепотка соли;

2 ст. л. сахара;

2 ст. л. растительного масла (смазывать сковороду).

Приготовление

Сначала приготовьте свекольный сок. Для этого сварите свеклу в подсоленной воде до мягкости, затем очистите и нарежьте её на кусочки. Положите свеклу в блендер и измельчите до получения пюре. Через марлю выдавите сок из свеклы. В большой миске смешайте яйца, молоко, сахар и соль, хорошо взбейте до однородности. Затем добавьте свежесваренный свекольный сок и вновь перемешайте. Постепенно добавляйте муку и продолжайте взбивать, пока не получите гладкое тесто. Дайте тесту постоять около 15 минут. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и смажьте ее маслом. Положите небольшую порцию теста на сковороду и равномерно распределите его по дну. Жарьте блинчик с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые розовые блинчики можно подавать с вареньем, сметаной, свежими фруктами или сиропами по вашему вкусу.

Их необычный цвет и нежный вкус станут прекрасным украшением вашего завтрака или десерта.