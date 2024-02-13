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Необычная шарлотка: приготовьте её с хрустящим карамелизированным луком

Шарлотка с луком: крайне необычное, но необыкновенно вкусное сочетание

1:51
Еда

Луковая шарлотка — это особый вид шарлотки с необычной начинкой из лука. Хотя это сочетание может показаться непривычным, оно обещает удивить ваше вкусовое восприятие! Для приготовления этой версии шарлотки от VK-сообщества "Ленивый кулинар", вам понадобятся яйца, сметана, разрыхлитель и мука. Однако не забудьте об исключении сахара из рецепта.

Шарлотка с луком: крайне необычное, но необыкновенно вкусное сочетание
Фото: commons.wikimedia.org by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 3 яйца,

— 80 г сметаны,

— пакетик разрыхлителя,

— 180 г муки,

— лук,

— соль.

Приготовление:

  1. В миске смешайте яйца, сметану, разрыхлитель и муку, чтобы получить однородное тесто. В этом рецепте сахар не добавляется.
  2. Подготовьте начинку, обратите внимание, что лук будет главным компонентом. Разрежьте его на мелкие кольца.
  3. Поджарьте лук на сковороде до золотистого цвета. Это придаст шарлотке более глубокий, карамельный вкус. При желании можно добавить немного соли, чтобы подчеркнуть вкус лука.
  4. Перемешайте поджаренный лук с тестом. Обеспечьте равномерное распределение лука внутри теста.
  5. Перелейте тесто в противень для выпечки, разровняйте поверхность и поставьте его в разогретую до 180-200 градусов духовку.
  6. Выпекайте луковую шарлотку примерно 40 минут или до золотистого цвета и готовности. Время и температура могут варьироваться в зависимости от конкретной модели духовки, поэтому следите за процессом и проверяйте готовность с помощью деревянного шампура или ножа.
  7. После выпечки дайте шарлотке немного остыть, прежде чем подавать на стол.

Теперь у вас есть возможность насладиться необычной и оригинальной луковой шарлоткой. Она объединяет нежное тесто и ароматный карамелизированный вкус лука. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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